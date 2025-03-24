https://ria.ru/20250324/ubiystvo-2007000484.html

Появилось видео убийства украинского националиста Ганула

Появилось видео убийства украинского националиста Ганула - РИА Новости, 24.03.2025

Появилось видео убийства украинского националиста Ганула

В Одессе ликвидировали радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, соответствующие кадры... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:37:00+03:00

2025-03-24T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Одессе ликвидировали радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.На видео видно, как мужчина убегает от убийцы, а затем падает. Прохожие при этом не реагируют на происходящее и идут мимо. Далее к Ганулу подходит убийца и стреляет мужчине в голову в упор.В пятницу, 14 марта, стало известно о ликвидации Ганула в Одессе. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве сдался полиции, а затем глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о его задержании. В МВД Украины также уточнили, что речь идет о дезертире из ВСУ, который сбежал из армии меньше месяца назад.Ганул, ранее руководивший силовым крылом одесского отделения националистической организации "Правый сектор"*, широко известен на Украине из-за своих преступлений против русскоговорящих жителей страны. Он нападал на одесситов, разговаривавших на русском языке, лично участвовал в разрушении советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.Ганул — организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на "Куликовом поле". Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана — с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в России радикала разыскивали с 21 июня 2023 года, 18 мая 2024-го его объявили в международный розыск.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html

https://ria.ru/20250321/otvetstvennost-2006358743.html

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Полное видео убийства неонациста Демьяна Ганула в Одессе Полное видео убийства неонациста Демьяна Ганула в Одессе 2025-03-24T16:37 true PT1M49S

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