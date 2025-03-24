https://ria.ru/20250324/ubiystvo-2006857810.html
Трое из банды "чистильщиков" страдали расстройством личности
Трое из банды "чистильщиков" страдали расстройством личности - РИА Новости, 24.03.2025
Трое из банды "чистильщиков" страдали расстройством личности
У трех молодых убийц, осужденных по делу так называемой банды чистильщиков, которые нападали на бездомных, имеются различные виды расстройства личности, следует РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:21:00+03:00
2025-03-24T07:21:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. У трех молодых убийц, осужденных по делу так называемой банды чистильщиков, которые нападали на бездомных, имеются различные виды расстройства личности, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В 2017 году Мосгорсуд вынес приговор пятерым участникам организованной группы, ее главарь Павел Войтков получил пожизненный срок. Как говорится в документах, у него диагностировано "смешанное расстройство личности", которое не сопровождается нарушениями мышления. Еще один осужденный — Максим Павлов — имеет, как установил суд, "диссоциальное расстройство личности", которое также не сопровождается грубыми нарушениями мышления. Третий бандит, Владислав Каратаев, страдает органическим расстройством личности в связи с эпилепсией, оно развилось у него с октября 2015 года, после задержания. Банда совершала нападения на бездомных в Москве, Подмосковье и Ярославской области, ее участники называли это "очисткой города". На их счету 14 жертв с июля 2014 года по февраль 2015-го. Войтова суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима, Павлова — к девяти с половиной годам, Каратаева — к 16 годам лишения свободы. Также получили сроки двое их подельников: Артур Нарциссов — девять с половиной лет, Елена Лобачева — 13 лет колонии.
https://ria.ru/20231120/kriminal-1910134231.html
https://ria.ru/20240526/banda-1948231619.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Трое из банды "чистильщиков" страдали расстройством личности
Трое осужденных чистильщиков, убивавших бездомных, имеют расстройства личности
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. У трех молодых убийц, осужденных по делу так называемой банды чистильщиков, которые нападали на бездомных, имеются различные виды расстройства личности, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В 2017 году Мосгорсуд вынес приговор пятерым участникам организованной группы, ее главарь Павел Войтков получил пожизненный срок.
Как говорится в документах, у него диагностировано "смешанное расстройство личности", которое не сопровождается нарушениями мышления.
Еще один осужденный — Максим Павлов — имеет, как установил суд, "диссоциальное расстройство личности", которое также не сопровождается грубыми нарушениями мышления.
Третий бандит, Владислав Каратаев, страдает органическим расстройством личности в связи с эпилепсией, оно развилось у него с октября 2015 года, после задержания.
Банда совершала нападения на бездомных в Москве, Подмосковье и Ярославской области, ее участники называли это "очисткой города". На их счету 14 жертв с июля 2014 года по февраль 2015-го.
Войтова суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима, Павлова — к девяти с половиной годам, Каратаева — к 16 годам лишения свободы. Также получили сроки двое их подельников: Артур Нарциссов — девять с половиной лет, Елена Лобачева — 13 лет колонии.