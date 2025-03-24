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Турпоток россиян в Турцию сократился более чем на десять процентов - РИА Новости, 24.03.2025
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Туризм
 
11:10 24.03.2025 (обновлено: 12:32 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/turpotok-2006898263.html
Турпоток россиян в Турцию сократился более чем на десять процентов
Турпоток россиян в Турцию сократился более чем на десять процентов - РИА Новости, 24.03.2025
Турпоток россиян в Турцию сократился более чем на десять процентов
Турпоток россиян в Турцию за зиму снизился на 13% в годовом выражении, самое большое падение произошло в феврале — на 17,5%, сообщили в пресс-службе Ассоциации... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Турпоток россиян в Турцию за зиму снизился на 13% в годовом выражении, самое большое падение произошло в феврале — на 17,5%, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма страны."Турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца 2024-2025 годов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов. Общий зимний турпоток из России в Турцию в 2024-2025 годах сократился до 577 192 визитов с 663 633 зимой 2023-2024 годов. Отрицательная динамика прибытий россиян в Турцию зимой 2024-2025 годов носит устойчивый характер — в декабре 2024 года снижение на 10,5%, в январе 2025 года — на 11,6%", — заявили в АТОР.В феврале Турцию посетили 2,1 миллиона иностранцев, что на 5,3% меньше показателя февраля 2024 года. В 2025-м февральский топ-5 въездных рынков страны:На эти страны в феврале пришлось почти две третьих (62,1%) всего турпотока в Турцию."Сокращение российского турпотока может быть вызвано общим подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными "зимними пляжными" направлениями", — говорится в релизе.По данным АТОР, выросли объемы перевозок в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам.
https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005962135.html
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новости - туризм, турция, россия, иран, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Иран, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Турпоток россиян в Турцию сократился более чем на десять процентов

АТОР: турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца сократился на 13%

© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Pixabay / oleg_mit
Пляж в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Турпоток россиян в Турцию за зиму снизился на 13% в годовом выражении, самое большое падение произошло в феврале — на 17,5%, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма страны.
"Турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца 2024-2025 годов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов. Общий зимний турпоток из России в Турцию в 2024-2025 годах сократился до 577 192 визитов с 663 633 зимой 2023-2024 годов. Отрицательная динамика прибытий россиян в Турцию зимой 2024-2025 годов носит устойчивый характер — в декабре 2024 года снижение на 10,5%, в январе 2025 года — на 11,6%", — заявили в АТОР.
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В феврале Турцию посетили 2,1 миллиона иностранцев, что на 5,3% меньше показателя февраля 2024 года. В 2025-м февральский топ-5 въездных рынков страны:
  • Иран — 223 222 визита (снижение на 1,3%),
  • Германия — 179 512 визитов (на 4,5%),
  • Россия — 167 611 визитов (на 17,5%),
  • Болгария — 150 280 (на 17,8%),
  • Великобритания — 102 408 (на процент).
На эти страны в феврале пришлось почти две третьих (62,1%) всего турпотока в Турцию.
«
"Сокращение российского турпотока может быть вызвано общим подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными "зимними пляжными" направлениями", — говорится в релизе.
По данным АТОР, выросли объемы перевозок в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам.
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