https://ria.ru/20250324/turpotok-2006898263.html

Турпоток россиян в Турцию сократился более чем на десять процентов

Турпоток россиян в Турцию сократился более чем на десять процентов - РИА Новости, 24.03.2025

Турпоток россиян в Турцию сократился более чем на десять процентов

Турпоток россиян в Турцию за зиму снизился на 13% в годовом выражении, самое большое падение произошло в феврале — на 17,5%, сообщили в пресс-службе Ассоциации... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:10:00+03:00

2025-03-24T11:10:00+03:00

2025-03-24T12:32:00+03:00

туризм

новости - туризм

турция

россия

иран

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598278491_0:24:1920:1104_1920x0_80_0_0_7747aec290cad3bf0d50a38112a040cb.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Турпоток россиян в Турцию за зиму снизился на 13% в годовом выражении, самое большое падение произошло в феврале — на 17,5%, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма страны."Турпоток россиян в Турцию за три зимних месяца 2024-2025 годов сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов. Общий зимний турпоток из России в Турцию в 2024-2025 годах сократился до 577 192 визитов с 663 633 зимой 2023-2024 годов. Отрицательная динамика прибытий россиян в Турцию зимой 2024-2025 годов носит устойчивый характер — в декабре 2024 года снижение на 10,5%, в январе 2025 года — на 11,6%", — заявили в АТОР.В феврале Турцию посетили 2,1 миллиона иностранцев, что на 5,3% меньше показателя февраля 2024 года. В 2025-м февральский топ-5 въездных рынков страны:На эти страны в феврале пришлось почти две третьих (62,1%) всего турпотока в Турцию."Сокращение российского турпотока может быть вызвано общим подорожанием размещения в турецких отелях на фоне роста конкуренции с альтернативными "зимними пляжными" направлениями", — говорится в релизе.По данным АТОР, выросли объемы перевозок в Египет и Таиланд, более доступными стали цены на отдых в ОАЭ, подешевела прямая и стыковочная перевозка на Хайнань и во Вьетнам.

https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005962135.html

https://ria.ru/20250220/tury-2000386285.html

турция

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, турция, россия, иран, ассоциация туроператоров россии (атор)