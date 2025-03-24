https://ria.ru/20250324/tula-2006982212.html

В Туле осудили участников финансовой пирамиды, похитивших 237 миллионов

В Туле осудили участников финансовой пирамиды, похитивших 237 миллионов - РИА Новости, 24.03.2025

В Туле осудили участников финансовой пирамиды, похитивших 237 миллионов

Восьмерых участников финансовой пирамиды, похитивших у 788 пайщиков 237 миллионов рублей, приговорили в Туле к лишению свободы на сроки от 5,5 до 15 лет,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:36:00+03:00

2025-03-24T15:36:00+03:00

2025-03-24T15:36:00+03:00

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ТУЛА, 24 мар – РИА Новости. Восьмерых участников финансовой пирамиды, похитивших у 788 пайщиков 237 миллионов рублей, приговорили в Туле к лишению свободы на сроки от 5,5 до 15 лет, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Жертвами преступного сообщества стали 788 граждан, им не выплачены обещанные проценты и не возвращены вклады на общую сумму свыше 237 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил соучастников к лишению свободы на сроки от 5 лет и 6 месяцев до 15 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении. Как установил суд, с февраля 2016 по январь 2018 года злоумышленники организовали незаконную деятельность по привлечению денег граждан под видом кредитного потребительского кооператива "Пенсионный капитал" по принципу финансовой пирамиды. Офисы располагались в Тульской области и еще 7 регионах. Пайщиками становились преимущественно пенсионеры. Получаемые деньги фигуранты похищали. Восемь подсудимых в зависимости от роли и степени участия были признаны виновными в создании, руководстве преступным сообществом и участии в нем, а также мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250110/sber-1993040692.html

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происшествия, жилье, тула, тульская область