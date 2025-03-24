https://ria.ru/20250324/tuberkulez-2006779704.html

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Всемирный день борьбы с туберкулезом - РИА Новости, 24.03.2025

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность о проблеме туберкулеза и... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:40:00+03:00

2025-03-24T00:40:00+03:00

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Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный повысить осведомленность о проблеме туберкулеза и мобилизации усилий по ликвидации глобальной эпидемии этого заболевания.Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году. Выборы даты 24 марта был обусловлен тем, что в этот день в 1882 году доктор Роберт Кох открыл бактерию, вызывающую туберкулез, – палочку Коха.С 1998 года мероприятие получило официальную поддержку ООН.ВОЗ ежегодно определяет тему Всемирного дня борьбы с туберкулезом. В 2025 году он пройдет под лозунгом "Да! Мы можем ликвидировать туберкулез! Обязательства, инвестиции, результаты!" Выбранная тема представляет собой решительный призыв к уверенным действиям, неотложным мерам и подотчетности за достижение результатов.Туберкулез по-прежнему остается одним из самых смертоносных заболеваний в мире, и в последние годы отмечается тревожный рост числа случаев туберкулеза с лекарственной устойчивостью.Всемирный день борьбы с туберкулезом – повод для того, чтобы стимулировать активные действия и предпринять необходимые шаги для ликвидации этой болезни. ООН призывает обеспечивать необходимые капиталовложения в борьбу с туберкулезом, выполнять новейшие рекомендации ВОЗ, внедрять инновационные подходы и активно взаимодействовать с организациями гражданского общества.Туберкулез (tuberculosis; лат. tuberculum бугорок + -osis) – хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями туберкулеза. В зависимости от очага поражения выделяют туберкулез органов дыхания, туберкулез кожи, периферических лимф, узлов, костей и суставов, мочеполовой системы, абдоминальный туберкулез и др. Микобактерии туберкулеза попадают в организм через верхние дыхательные пути, иногда через слизистую и поврежденную кожу. Наиболее часто встречается туберкулез легких, внутригрудных лимф, узлов, бронхов и плевры. Основным источником возбудителя является человек, больной бациллярной (легочной) формой туберкулеза и выделяющий микобактерии из дыхательных путей при кашле, чихании, разговоре. Для инфицирования достаточно вдохнуть лишь незначительное количество этих бактерий. Заражение происходит в основном капельно-пылевым путем. Иногда – через мясомолочные продукты от крупного рогатого скота. Возбудитель туберкулеза очень устойчив. Во внешней среде сохраняет жизнеспособность несколько месяцев. Погибает при высоких температурах, обработке хлорсодержащими препаратами, на солнечном свете. Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, употребление табака, алкоголя, наркотиков, неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох выступил с заявлением об открытии микобактерии туберкулеза, которая впоследствии была названа в его честь палочкой, или бациллой, Коха. Это открытие расширило возможности для диагностики и лечения заболевания, день 24 марта также стал считаться днем рождения фтизиатрии – науки о туберкулезе. 17 октября 1920 года представители 31 страны основали Международный союз борьбы с туберкулезом (ныне – Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких). В 1919 году французские врачи микробиолог Альбер Кальметт и ветеринар Камиль Герен создали вакцинный штамм микобактерии туберкулеза для противотуберкулезной вакцинации людей, который получил название бациллы Кальметта-Герена (Bacilles Calmette Gueri BCG или БЦЖ). Впервые вакцина БЦЖ была введена новорожденному в 1921 году. До настоящего времени она остается единственной эффективной вакциной против туберкулеза.В 1943 году американский биохимик Зельман Ваксман совместно с коллегой Альбертом Шацем получил стрептомицин – первый противомикробный препарат, который оказывал губительное действие на микобактерии туберкулеза.С 1946 года к борьбе с туберкулезом подключилась ВОЗ. В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой. Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии была разработана стратегия Directly Observed Treatment, Short-course – DOTS (лечение под непосредственным наблюдением, коротким курсом) по своевременному выявлению и лечению больных, наиболее опасных для окружающих, во всем мире. В 1998 году ВОЗ и Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких разработали особую стратегию "Остановить туберкулез".В мае 2014 года Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила Глобальную стратегию по борьбе с глобальной эпидемией туберкулеза на период до 2035 года. Она является планом снижения в странах заболеваемости на 80%, смертности на 90% и устранения огромных издержек для домашних хозяйств, затронутых туберкулезом, к 2030 году. В сентябре 2015 года в резолюции Генассамблеи ООН были приняты новые глобальные Цели в области устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году. Одна из целей – положить конец эпидемии туберкулеза. В октябре 2018 года была принята Политическая декларация заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с туберкулезом. Документом подтверждено обязательство к 2030 году положить конец эпидемии туберкулеза во всем мире согласно ЦУР, а также активизация инвестиций и инноваций в целях скорейшей ликвидации этого заболевания. Однако несмотря на обязательства по ликвидации туберкулеза к 2030 году, признаков замедления эпидемии нет. Оставаясь одним из самых смертоносных заболеваний в мире, туберкулез каждый день уносит жизни около 4400 человек, около 30 тысяч человек заболевают.Большинство смертей от туберкулеза можно предотвратить путем ранней диагностики и надлежащего лечения.По данным ВОЗ, в 2023 году всего от туберкулеза скончались 1,25 миллиона человек (в том числе 161 тысяча человек, инфицированных ВИЧ). После трех лет, в течение которых туберкулез уступал по смертности COVID-19, он вновь стал ведущей причиной смерти от отдельного инфекционного возбудителя в мире. Туберкулез также является ведущей причиной смерти на фоне ВИЧ-инфекции и одной из ведущих причин смерти, обусловленной устойчивостью к противомикробным препаратам.Мировая численность заболевших туберкулезом в 2023 году оценивалась на уровне 10,8 миллиона человек (шесть миллионов мужчин, 3,6 миллиона женщин и 1,3 миллиона детей). Наибольшее число новых случаев заболевания произошло в Юго-Восточной Азии (45%), Африке (24%) и Западной части Тихого океана (17%). В пятерку стран "мирового бремени туберкулеза" вошли Индия (26%), Индонезия (10%), Китай (6,8%), Филиппины (6,8%) и Пакистан (6,3%).Туберкулез распространен во всех странах и среди представителей всех возрастных групп.Распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) остается кризисным фактором общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологической угрозой. В 2023 году лечение получали около двух из пяти человек с лекарственно-устойчивым туберкулезом.Всего около четверти мирового населения инфицировано бактериями – возбудителями туберкулеза. Но разовьется болезнь лишь у небольшой части населения. Россия в 2021 году впервые за последние 22 года не вошла в список стран с высоким бременем туберкулеза и была признана ВОЗ мировым лидером в борьбе с этим заболеванием.По данным Роспотребнадзора, в 2022 году показатель заболеваемости составил 31,11 случая на 100 тысяч населения – в общей сложности около 45 тысяч. человек. В 2023 году, по данным Минздрава, он достиг исторического минимума – 29,6 случая на 100 тысяч населения (примерно 43 тысяч человек). По данным министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заболеваемость и смертность от туберкулеза в России в настоящее время находятся на исторических минимумахза весь период наблюдения. За последние 20 лет удалось снизить заболеваемость в три раза, а смертность – в шесть раз.В Российской Федерации производится оборудование и реагенты для выполнения всех необходимых методов диагностики туберкулеза. Достигнут технологический суверенитет и импортозамещение по основным направлениям диагностики больных с туберкулезом.По словам главного внештатного фтизиатра Минздрава России Ирины Васильевой, ситуация с туберкулезом в России улучшается. Это объясняется, в том числе, внедрением в практику массового скрининга на туберкулез у детей – прорывного отечественного теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным. Обязательная вакцинации против туберкулеза в России проводится дважды – в роддоме, а затем в возрасте шести-семи лет.В стране действует национальная система профилактических осмотров населения, которая позволяет обследовать взрослых не менее одного раз каждые два года с помощью рентгенологических исследований и детей методом кожных проб на туберкулез. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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