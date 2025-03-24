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Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы - РИА Новости, 24.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:08 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/tsvety-2006989931.html
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы - РИА Новости, 24.03.2025
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов и вручат их в преддверии Дня Победы в рамках профсоюзной акции, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:08:00+03:00
2025-03-24T16:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
московская федерация профсоюзов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов и вручат их в преддверии Дня Победы в рамках профсоюзной акции, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Московской федерации профсоюзов. "Московские профсоюзы совместно с ассоциацией "Зелёный город" и департаментом природопользования Москвы запустили акцию "Цветы - ветеранам", посвященную 80-летию Великой Победы. В ходе акции участники смогут вырастить цветы и вручить их ветеранам в преддверии Дня Победы", - рассказали в пресс-службе. В организации отметили, что перед Днем Победы организаторы пригласят членов Совета ветеранов, в числе которых участники Великой Отечественной войны, на торжественное вручение цветов и поздравительных открыток. "Акцией мы хотим прежде всего сказать спасибо ветеранам, которые обеспечили мир и безопасность, показать, что мы храним в сердцах и передаём детям память о мужестве, верности и любви к Родине. Наши участники вырастят весенние цветы для фронтовиков и тружеников тыла. В ходе акции в "Экошколе Кусково" пройдут не только мастер-классы по высадке цветов в кашпо, но и патриотические занятия. Гости смогут посмотреть видеоистории о подвигах героев Великой Отечественной войны, нарисовать открытки и написать письма ветеранам. Надеемся, такое интерактивное мероприятие будет интересно юным жителям и поможет сохранить преемственность поколений", - сказал заместитель председателя организации Павел Лаптев, чьи слова приводит пресс-служба.
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общество, москва, московская федерация профсоюзов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Московская федерация профсоюзов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы

Юные москвичи вырастят и вручат цветы ветеранам в рамках акции ко Дню Победы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКрокусы
Крокусы - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов и вручат их в преддверии Дня Победы в рамках профсоюзной акции, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.
«
"Московские профсоюзы совместно с ассоциацией "Зелёный город" и департаментом природопользования Москвы запустили акцию "Цветы - ветеранам", посвященную 80-летию Великой Победы. В ходе акции участники смогут вырастить цветы и вручить их ветеранам в преддверии Дня Победы", - рассказали в пресс-службе.
В организации отметили, что перед Днем Победы организаторы пригласят членов Совета ветеранов, в числе которых участники Великой Отечественной войны, на торжественное вручение цветов и поздравительных открыток.
"Акцией мы хотим прежде всего сказать спасибо ветеранам, которые обеспечили мир и безопасность, показать, что мы храним в сердцах и передаём детям память о мужестве, верности и любви к Родине. Наши участники вырастят весенние цветы для фронтовиков и тружеников тыла. В ходе акции в "Экошколе Кусково" пройдут не только мастер-классы по высадке цветов в кашпо, но и патриотические занятия. Гости смогут посмотреть видеоистории о подвигах героев Великой Отечественной войны, нарисовать открытки и написать письма ветеранам. Надеемся, такое интерактивное мероприятие будет интересно юным жителям и поможет сохранить преемственность поколений", - сказал заместитель председателя организации Павел Лаптев, чьи слова приводит пресс-служба.
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