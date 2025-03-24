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Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы

Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы - РИА Новости, 24.03.2025

Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы

Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов и вручат их в преддверии Дня Победы в рамках профсоюзной акции, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:08:00+03:00

2025-03-24T16:08:00+03:00

2025-03-24T16:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

московская федерация профсоюзов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов и вручат их в преддверии Дня Победы в рамках профсоюзной акции, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Московской федерации профсоюзов. "Московские профсоюзы совместно с ассоциацией "Зелёный город" и департаментом природопользования Москвы запустили акцию "Цветы - ветеранам", посвященную 80-летию Великой Победы. В ходе акции участники смогут вырастить цветы и вручить их ветеранам в преддверии Дня Победы", - рассказали в пресс-службе. В организации отметили, что перед Днем Победы организаторы пригласят членов Совета ветеранов, в числе которых участники Великой Отечественной войны, на торжественное вручение цветов и поздравительных открыток. "Акцией мы хотим прежде всего сказать спасибо ветеранам, которые обеспечили мир и безопасность, показать, что мы храним в сердцах и передаём детям память о мужестве, верности и любви к Родине. Наши участники вырастят весенние цветы для фронтовиков и тружеников тыла. В ходе акции в "Экошколе Кусково" пройдут не только мастер-классы по высадке цветов в кашпо, но и патриотические занятия. Гости смогут посмотреть видеоистории о подвигах героев Великой Отечественной войны, нарисовать открытки и написать письма ветеранам. Надеемся, такое интерактивное мероприятие будет интересно юным жителям и поможет сохранить преемственность поколений", - сказал заместитель председателя организации Павел Лаптев, чьи слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская федерация профсоюзов, 80-летие победы в великой отечественной войне