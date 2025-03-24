https://ria.ru/20250324/tsvety-2006989931.html
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы - РИА Новости, 24.03.2025
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов и вручат их в преддверии Дня Победы в рамках профсоюзной акции, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:08:00+03:00
2025-03-24T16:08:00+03:00
2025-03-24T16:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
московская федерация профсоюзов
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006987168_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_96fdd82f4f3e1e3998bdb09e7b1d647b.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов и вручат их в преддверии Дня Победы в рамках профсоюзной акции, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Московской федерации профсоюзов. "Московские профсоюзы совместно с ассоциацией "Зелёный город" и департаментом природопользования Москвы запустили акцию "Цветы - ветеранам", посвященную 80-летию Великой Победы. В ходе акции участники смогут вырастить цветы и вручить их ветеранам в преддверии Дня Победы", - рассказали в пресс-службе. В организации отметили, что перед Днем Победы организаторы пригласят членов Совета ветеранов, в числе которых участники Великой Отечественной войны, на торжественное вручение цветов и поздравительных открыток. "Акцией мы хотим прежде всего сказать спасибо ветеранам, которые обеспечили мир и безопасность, показать, что мы храним в сердцах и передаём детям память о мужестве, верности и любви к Родине. Наши участники вырастят весенние цветы для фронтовиков и тружеников тыла. В ходе акции в "Экошколе Кусково" пройдут не только мастер-классы по высадке цветов в кашпо, но и патриотические занятия. Гости смогут посмотреть видеоистории о подвигах героев Великой Отечественной войны, нарисовать открытки и написать письма ветеранам. Надеемся, такое интерактивное мероприятие будет интересно юным жителям и поможет сохранить преемственность поколений", - сказал заместитель председателя организации Павел Лаптев, чьи слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006987168_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_a14d242ce42b6a4b44ca787a61d679d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская федерация профсоюзов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Московская федерация профсоюзов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов к юбилею Победы
Юные москвичи вырастят и вручат цветы ветеранам в рамках акции ко Дню Победы
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Юные москвичи вырастят цветы для ветеранов и вручат их в преддверии Дня Победы в рамках профсоюзной акции, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.
«
"Московские профсоюзы совместно с ассоциацией "Зелёный город" и департаментом природопользования Москвы запустили акцию "Цветы - ветеранам", посвященную 80-летию Великой Победы. В ходе акции участники смогут вырастить цветы и вручить их ветеранам в преддверии Дня Победы", - рассказали в пресс-службе.
В организации отметили, что перед Днем Победы организаторы пригласят членов Совета ветеранов, в числе которых участники Великой Отечественной войны, на торжественное вручение цветов и поздравительных открыток.
"Акцией мы хотим прежде всего сказать спасибо ветеранам, которые обеспечили мир и безопасность, показать, что мы храним в сердцах и передаём детям память о мужестве, верности и любви к Родине. Наши участники вырастят весенние цветы для фронтовиков и тружеников тыла. В ходе акции в "Экошколе Кусково" пройдут не только мастер-классы по высадке цветов в кашпо, но и патриотические занятия. Гости смогут посмотреть видеоистории о подвигах героев Великой Отечественной войны, нарисовать открытки и написать письма ветеранам. Надеемся, такое интерактивное мероприятие будет интересно юным жителям и поможет сохранить преемственность поколений", - сказал заместитель председателя организации Павел Лаптев, чьи слова приводит пресс-служба.