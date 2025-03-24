https://ria.ru/20250324/trutnev-2006854448.html

Трутнев рассказал о производстве продукции для спецоперации в ДФО

Трутнев рассказал о производстве продукции для спецоперации в ДФО - РИА Новости, 24.03.2025

Трутнев рассказал о производстве продукции для спецоперации в ДФО

Предприятия территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" с момента создания этого преференцияального режима в 2023 году произвели для нужд... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:20:00+03:00

2025-03-24T06:20:00+03:00

2025-03-24T06:20:00+03:00

экономика

россия

донецкая народная республика

дальний восток

алексей чекунков

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Предприятия территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" с момента создания этого преференцияального режима в 2023 году произвели для нужд спецоперации продукцию на почти на 6 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев Трутнев, по информации пресс-службы аппарата полпредства, провёл совещание по вопросам восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий Донецкой Народной Республики и планов на 2025 год. Во время мероприятия вице-премьер напомнил, что для поддержки бойцов в зоне СВО в 2023 году в соответствии с решением президента была создана ТОР "Патриотическая". "За это время компаниями, работающими в регионах ДФО, произведено 300 БПЛА, 20 070 FPV-дронов различных модификаций, 284 снегоболотоходов, 73 багги, 748 тепловизионных прицелов, 1908 бронежилетов, 24 тысячи кровеостанавливающих турникетов на общую сумму 5,9 миллиарда рублей. Эта работа будет продолжена до полной победы", – приводятся в сообщении слова Трутнева. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В начале марта Трутнев сообщал, что 26 производителей получили поддержку в рамках ТОР "Патриотическая". В 2024 году глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что Трутнев принял решение распространить режим ТОР "Патриотическая" на арктические территории.

https://ria.ru/20240222/yakutiya-1928925497.html

https://ria.ru/20250320/buryatiya-2006101757.html

россия

донецкая народная республика

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, донецкая народная республика, дальний восток, алексей чекунков