Трутнев рассказал о производстве продукции для спецоперации в ДФО
Трутнев: ТОР "Патриотическая" произвела продукцию на шесть миллиардов рублей
© Фото : пресс-служба администрации Приморского краяЮрий Трутнев на совещании во Владивостоке
© Фото : пресс-служба администрации Приморского края
Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Предприятия территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" с момента создания этого преференцияального режима в 2023 году произвели для нужд спецоперации продукцию на почти на 6 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Трутнев, по информации пресс-службы аппарата полпредства, провёл совещание по вопросам восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий Донецкой Народной Республики и планов на 2025 год. Во время мероприятия вице-премьер напомнил, что для поддержки бойцов в зоне СВО в 2023 году в соответствии с решением президента была создана ТОР "Патриотическая".
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"За это время компаниями, работающими в регионах ДФО, произведено 300 БПЛА, 20 070 FPV-дронов различных модификаций, 284 снегоболотоходов, 73 багги, 748 тепловизионных прицелов, 1908 бронежилетов, 24 тысячи кровеостанавливающих турникетов на общую сумму 5,9 миллиарда рублей. Эта работа будет продолжена до полной победы", – приводятся в сообщении слова Трутнева.
ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В начале марта Трутнев сообщал, что 26 производителей получили поддержку в рамках ТОР "Патриотическая". В 2024 году глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что Трутнев принял решение распространить режим ТОР "Патриотическая" на арктические территории.