https://ria.ru/20250324/trangendery-2006849670.html
Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ
Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2025
Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ
Финляндия, Дания и Германия призвали проживающих в своих странах трансгендеров (движение ЛГБТ* запрещено в России как экстремистское) быть более осторожными в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:00:00+03:00
2025-03-24T05:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Финляндия, Дания и Германия призвали проживающих в своих странах трансгендеров (движение ЛГБТ* запрещено в России как экстремистское) быть более осторожными в планировании поездок в США на фоне политики президента Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, пишет портал Axios. "Финляндия, Дания и Германия призвали к осторожному планированию для трансгендерных и небинарных путешественников, желающих въехать в США", - пишет портал. Отмечается, что изменения в рекомендациях были внесены после того, как граждане подобных категорий из европейских и других стран были задержаны иммиграционными властями США из-за проблем с туристическими визами. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дания, германия, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Дания, Германия, Дональд Трамп, Евросоюз
Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ
Axios: европейских трансгендеров призвали быть осторожными при поездках в США