https://ria.ru/20250324/trangendery-2006849670.html

Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ

Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2025

Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ

Финляндия, Дания и Германия призвали проживающих в своих странах трансгендеров (движение ЛГБТ* запрещено в России как экстремистское) быть более осторожными в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:00:00+03:00

2025-03-24T05:00:00+03:00

2025-03-24T05:00:00+03:00

в мире

сша

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Финляндия, Дания и Германия призвали проживающих в своих странах трансгендеров (движение ЛГБТ* запрещено в России как экстремистское) быть более осторожными в планировании поездок в США на фоне политики президента Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, пишет портал Axios. "Финляндия, Дания и Германия призвали к осторожному планированию для трансгендерных и небинарных путешественников, желающих въехать в США", - пишет портал. Отмечается, что изменения в рекомендациях были внесены после того, как граждане подобных категорий из европейских и других стран были задержаны иммиграционными властями США из-за проблем с туристическими визами. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

https://ria.ru/20250205/sud-1997475960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дания, германия, дональд трамп, евросоюз