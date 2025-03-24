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Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2025
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05:00 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/trangendery-2006849670.html
Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ
Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2025
Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ
Финляндия, Дания и Германия призвали проживающих в своих странах трансгендеров (движение ЛГБТ* запрещено в России как экстремистское) быть более осторожными в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:00:00+03:00
2025-03-24T05:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Финляндия, Дания и Германия призвали проживающих в своих странах трансгендеров (движение ЛГБТ* запрещено в России как экстремистское) быть более осторожными в планировании поездок в США на фоне политики президента Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, пишет портал Axios. "Финляндия, Дания и Германия призвали к осторожному планированию для трансгендерных и небинарных путешественников, желающих въехать в США", - пишет портал. Отмечается, что изменения в рекомендациях были внесены после того, как граждане подобных категорий из европейских и других стран были задержаны иммиграционными властями США из-за проблем с туристическими визами. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html
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в мире, сша, дания, германия, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Дания, Германия, Дональд Трамп, Евросоюз
Трансгендеров в ЕС призвали быть осторожными при поездках в США, пишут СМИ

Axios: европейских трансгендеров призвали быть осторожными при поездках в США

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Финляндия, Дания и Германия призвали проживающих в своих странах трансгендеров (движение ЛГБТ* запрещено в России как экстремистское) быть более осторожными в планировании поездок в США на фоне политики президента Дональда Трампа, объявившего о признании в США только двух полов, пишет портал Axios.
"Финляндия, Дания и Германия призвали к осторожному планированию для трансгендерных и небинарных путешественников, желающих въехать в США", - пишет портал.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Отмечается, что изменения в рекомендациях были внесены после того, как граждане подобных категорий из европейских и других стран были задержаны иммиграционными властями США из-за проблем с туристическими визами.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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5 февраля, 12:29
 
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