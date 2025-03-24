https://ria.ru/20250324/tramp-2007064824.html

Трамп анонсировал введение новых пошлин

Трамп анонсировал введение новых пошлин - РИА Новости, 24.03.2025

Трамп анонсировал введение новых пошлин

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и... РИА Новости, 24.03.2025

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сша

экономика

венесуэла

луизиана

дональд трамп

hyundai creta

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины."В течение следующих нескольких дней мы объявим о дополнительных тарифах, касающихся автомобилей и древесины", - заявил Трамп в Белом доме, объявляя о том, что южнокорейская корпорация Hyundai собирается инвестировать более 20 миллиардов долларов США в американское производство, в том числе 6 миллиардов долларов на строительство сталелитейного завода в штате Луизиана.Ранее в понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.

https://ria.ru/20250324/strany-2007057016.html

сша

венесуэла

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сша, экономика, венесуэла, луизиана, дональд трамп, hyundai creta, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады