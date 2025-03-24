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Трамп анонсировал введение новых пошлин - РИА Новости, 24.03.2025
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21:45 24.03.2025 (обновлено: 22:02 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/tramp-2007064824.html
Трамп анонсировал введение новых пошлин
Трамп анонсировал введение новых пошлин - РИА Новости, 24.03.2025
Трамп анонсировал введение новых пошлин
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и... РИА Новости, 24.03.2025
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сша
экономика
венесуэла
луизиана
дональд трамп
hyundai creta
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины."В течение следующих нескольких дней мы объявим о дополнительных тарифах, касающихся автомобилей и древесины", - заявил Трамп в Белом доме, объявляя о том, что южнокорейская корпорация Hyundai собирается инвестировать более 20 миллиардов долларов США в американское производство, в том числе 6 миллиардов долларов на строительство сталелитейного завода в штате Луизиана.Ранее в понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
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сша, экономика, венесуэла, луизиана, дональд трамп, hyundai creta, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Экономика, Венесуэла, Луизиана, Дональд Трамп, Hyundai Creta, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп анонсировал введение новых пошлин

Трамп: новые пошлины США коснутся автоиндустрии и древесины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины.
"В течение следующих нескольких дней мы объявим о дополнительных тарифах, касающихся автомобилей и древесины", - заявил Трамп в Белом доме, объявляя о том, что южнокорейская корпорация Hyundai собирается инвестировать более 20 миллиардов долларов США в американское производство, в том числе 6 миллиардов долларов на строительство сталелитейного завода в штате Луизиана.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
"Венесуэльские" пошлины Трампа могут затронуть Китай и Индию
Вчера, 20:27
 
СШАЭкономикаВенесуэлаЛуизианаДональд ТрампHyundai CretaВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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