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Трамп анонсировал введение новых пошлин
Трамп анонсировал введение новых пошлин - РИА Новости, 24.03.2025
Трамп анонсировал введение новых пошлин
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:45:00+03:00
2025-03-24T21:45:00+03:00
2025-03-24T22:02:00+03:00
сша
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дональд трамп
hyundai creta
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины."В течение следующих нескольких дней мы объявим о дополнительных тарифах, касающихся автомобилей и древесины", - заявил Трамп в Белом доме, объявляя о том, что южнокорейская корпорация Hyundai собирается инвестировать более 20 миллиардов долларов США в американское производство, в том числе 6 миллиардов долларов на строительство сталелитейного завода в штате Луизиана.Ранее в понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.
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сша, экономика, венесуэла, луизиана, дональд трамп, hyundai creta, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Экономика, Венесуэла, Луизиана, Дональд Трамп, Hyundai Creta, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп анонсировал введение новых пошлин
Трамп: новые пошлины США коснутся автоиндустрии и древесины