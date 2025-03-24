https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html
Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине
Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине - РИА Новости, 24.03.2025
Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине
США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:42:00+03:00
2025-03-24T20:42:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.При этом американский президент не уточнил напрямую, о какой именно АЭС идет речь.
https://ria.ru/20250324/tramp-2007055281.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), сша, украина, в мире
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), США, Украина, В мире
Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине
Трамп: США на переговорах обсуждают территорию Украины и контроль над АЭС