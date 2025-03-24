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Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине - РИА Новости, 24.03.2025
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20:42 24.03.2025 (обновлено: 20:57 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html
Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине
Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине - РИА Новости, 24.03.2025
Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине
США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский... РИА Новости, 24.03.2025
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.При этом американский президент не уточнил напрямую, о какой именно АЭС идет речь.
https://ria.ru/20250324/tramp-2007055281.html
сша
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), сша, украина, в мире
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), США, Украина, В мире
Трамп рассказал, какие вопросы обсуждаются на переговорах по Украине

Трамп: США на переговорах обсуждают территорию Украины и контроль над АЭС

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы сейчас говорим о территориях, говорим о линиях демаркации. Мы говорим о владении электростанцией. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности", - сообщил он журналистам на заседании кабинета в Белом доме.
При этом американский президент не уточнил напрямую, о какой именно АЭС идет речь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Трамп заявил о достижении соглашения с Киевом по ресурсам, сообщили СМИ
Вчера, 20:11
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)СШАУкраинаВ мире
 
 
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