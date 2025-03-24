https://ria.ru/20250324/tramp-2007055281.html

Трамп заявил о достижении соглашения с Киевом по ресурсам, сообщили СМИ

Трамп заявил о достижении соглашения с Киевом по ресурсам, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.03.2025

Трамп заявил о достижении соглашения с Киевом по ресурсам, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, передает агентство Reuters. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:11:00+03:00

2025-03-24T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, передает агентство Reuters."Мы договорились по редкоземельным металлам, <...> вскоре подпишем", — приводятся в публикации слова американского лидера.Заключение сделки сорвалось в конце февраля после визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Между ним и Трампом произошла перепалка, во время которой президент США отчитал главу киевского режима за неуважение. В итоге его попросили удалиться из Белого дома.В начале марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания соглашения по металлам. При этом некоторые СМИ писали, что Штаты добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам, таким образом расширяя экономические требования к киевским властям. Так, по данным газеты Financial Times, в Вашингтоне хотят, чтобы украинские АЭС перешли под американский контроль. В свою очередь, издание "Страна.ua" сообщало, что киевский режим сам спровоцировал США на обсуждение этой темы, пытаясь привлечь внимание Трампа предложением об управлении Запорожской АЭС, находящейся под контролем России.Зеленский же утверждает, что в ходе последнего телефонного разговора с главой Белого дома они затрагивали ситуацию вокруг ЗАЭС, но не передачу всех оставшихся у Украины атомных станций под управление Штатов.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006679353.html

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украина, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, запорожская аэс