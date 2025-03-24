https://ria.ru/20250324/tramp-2007023195.html

США вводят пошлины для стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы

США вводят пошлины для стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы - РИА Новости, 24.03.2025

США вводят пошлины для стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля вводит 25% пошлину в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:46:00+03:00

2025-03-24T17:46:00+03:00

2025-03-24T17:57:00+03:00

венесуэла

в мире

сша

дональд трамп

диосдадо кабельо

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля вводит 25% пошлину в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников."Любая страна, которая покупает нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам пошлину в размере 25% на любую торговлю, которую они проводят с нашей страной. Вся документация будет подписана и зарегистрирована, а пошлина вступит в силу 2 апреля 2025 года", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.США продолжат отправлять обратно в Венесуэлу мигрантов, в том числе тех, кто якобы имеет связи с преступной группировкой Tren de Aragua, недавно признанной террористической в США, отметил Трамп.Ранее в понедельник министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что почти 200 венесуэльских мигрантов, депортированных из США, прибыли в Венесуэлу. Это уже четвертый рейс с депортированными из США венесуэльцами. Венесуэла прерывала прием мигрантов из-за временного отзыва лицензии у нефтяной компании Chevron, позволяющей ей работать в Боливарианской Республике.Полеты возобновились на фоне напряженных отношений между Венесуэлой и США в связи с депортацией в Сальвадор 238 венесуэльских мигрантов, которые по прибытии были размещены в Центре содержания террористов, как подозреваемые в связях с преступной группировкой Tren de Aragua.Ранее Каракас осудил действия США и Сальвадора и заверил, что сделает все необходимое, чтобы гарантировать возвращение своих граждан в Венесуэлу.

https://ria.ru/20250324/ssha-2006933065.html

https://ria.ru/20250324/kiev-2006891002.html

венесуэла

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венесуэла, в мире, сша, дональд трамп, диосдадо кабельо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады