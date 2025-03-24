https://ria.ru/20250324/tramp-2007006909.html

Американская коалиция образовательных организаций подала иск против Трампа

Американская коалиция образовательных организаций подала иск против Трампа - РИА Новости, 24.03.2025

Американская коалиция образовательных организаций подала иск против Трампа

Коалиция образовательных организаций США подает судебный иск против администрации американского президента Дональда Трампа после подписанного главой Белого дома РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:50:00+03:00

2025-03-24T16:50:00+03:00

2025-03-24T17:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Коалиция образовательных организаций США подает судебный иск против администрации американского президента Дональда Трампа после подписанного главой Белого дома указа о начале ликвидации министерства образования, сообщили в Национальной образовательной ассоциации страны. "Правозащитные организации, представляющие интересы миллионов педагогов, борцов за гражданские права, школьных работников, студентов и семей, подадут иск в понедельник, чтобы остановить незаконные попытки администрации Трампа расформировать министерство образования США", - говорится в заявлении. В соответствии с текстом опубликованного релиза, истцами выступят Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), родители учащихся государственных школ, Национальная ассоциация образования (NEA) и другие стороны. В поддержку иска также высказался Центр защиты прав студентов и образования (ELC). По оценке авторов иска, закрытие министерства образования создает риск для миллионов учащихся, учителей английского и других лиц, зависящих от программ федерального ведомства. "Это также ставит под угрозу более 400 тысяч рабочих мест в сфере образования, делает невозможным для министерства гарантировать, что федеральное финансирование образования фактически расходуется так, как задумал конгресс, угрожает поддержке 7,5 миллиона студентов с ограниченными возможностями, а также делает миллионы студентов уязвимыми для дискриминации" - говорится в заявлении. Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования. По словам американского лидера, спустя более чем 45 лет после создания ведомства США тратят на образование в расчете на одного ученика больше денег, чем любая другая страна, но находятся "в самом низу списка" по уровню успешности образования. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам. Миллер подчеркнул, что, хотя решение о ликвидации министерства образования страны должен будет санкционировать конгресс США, в Капитолии никогда не устанавливали минимальный уровень численности работников ведомства. В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи.

https://ria.ru/20250320/tramp-2006098598.html

https://ria.ru/20250320/ssha-2006282479.html

https://ria.ru/20250312/ssha-2004436225.html

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в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер, капитолий