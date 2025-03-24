Рейтинг@Mail.ru
Американская коалиция образовательных организаций подала иск против Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 24.03.2025 (обновлено: 17:08 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/tramp-2007006909.html
Американская коалиция образовательных организаций подала иск против Трампа
Американская коалиция образовательных организаций подала иск против Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
Американская коалиция образовательных организаций подала иск против Трампа
Коалиция образовательных организаций США подает судебный иск против администрации американского президента Дональда Трампа после подписанного главой Белого дома РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:50:00+03:00
2025-03-24T17:08:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
стивен миллер
капитолий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Коалиция образовательных организаций США подает судебный иск против администрации американского президента Дональда Трампа после подписанного главой Белого дома указа о начале ликвидации министерства образования, сообщили в Национальной образовательной ассоциации страны. "Правозащитные организации, представляющие интересы миллионов педагогов, борцов за гражданские права, школьных работников, студентов и семей, подадут иск в понедельник, чтобы остановить незаконные попытки администрации Трампа расформировать министерство образования США", - говорится в заявлении. В соответствии с текстом опубликованного релиза, истцами выступят Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), родители учащихся государственных школ, Национальная ассоциация образования (NEA) и другие стороны. В поддержку иска также высказался Центр защиты прав студентов и образования (ELC). По оценке авторов иска, закрытие министерства образования создает риск для миллионов учащихся, учителей английского и других лиц, зависящих от программ федерального ведомства. "Это также ставит под угрозу более 400 тысяч рабочих мест в сфере образования, делает невозможным для министерства гарантировать, что федеральное финансирование образования фактически расходуется так, как задумал конгресс, угрожает поддержке 7,5 миллиона студентов с ограниченными возможностями, а также делает миллионы студентов уязвимыми для дискриминации" - говорится в заявлении. Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования. По словам американского лидера, спустя более чем 45 лет после создания ведомства США тратят на образование в расчете на одного ученика больше денег, чем любая другая страна, но находятся "в самом низу списка" по уровню успешности образования. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам. Миллер подчеркнул, что, хотя решение о ликвидации министерства образования страны должен будет санкционировать конгресс США, в Капитолии никогда не устанавливали минимальный уровень численности работников ведомства. В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи.
https://ria.ru/20250320/tramp-2006098598.html
https://ria.ru/20250320/ssha-2006282479.html
https://ria.ru/20250312/ssha-2004436225.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, стивен миллер, капитолий
В мире, США, Дональд Трамп, Стивен Миллер, Капитолий
Американская коалиция образовательных организаций подала иск против Трампа

Организации в США подали иск против решения Трампа ликвидировать Минобразования

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Коалиция образовательных организаций США подает судебный иск против администрации американского президента Дональда Трампа после подписанного главой Белого дома указа о начале ликвидации министерства образования, сообщили в Национальной образовательной ассоциации страны.
"Правозащитные организации, представляющие интересы миллионов педагогов, борцов за гражданские права, школьных работников, студентов и семей, подадут иск в понедельник, чтобы остановить незаконные попытки администрации Трампа расформировать министерство образования США", - говорится в заявлении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
СМИ: Трамп в четверг начнет процесс расформирования минобразования США
20 марта, 03:53
В соответствии с текстом опубликованного релиза, истцами выступят Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), родители учащихся государственных школ, Национальная ассоциация образования (NEA) и другие стороны. В поддержку иска также высказался Центр защиты прав студентов и образования (ELC).
По оценке авторов иска, закрытие министерства образования создает риск для миллионов учащихся, учителей английского и других лиц, зависящих от программ федерального ведомства.
"Это также ставит под угрозу более 400 тысяч рабочих мест в сфере образования, делает невозможным для министерства гарантировать, что федеральное финансирование образования фактически расходуется так, как задумал конгресс, угрожает поддержке 7,5 миллиона студентов с ограниченными возможностями, а также делает миллионы студентов уязвимыми для дискриминации" - говорится в заявлении.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Белый дом обвинил министерство образования США в краже денег
20 марта, 18:39
Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования. По словам американского лидера, спустя более чем 45 лет после создания ведомства США тратят на образование в расчете на одного ученика больше денег, чем любая другая страна, но находятся "в самом низу списка" по уровню успешности образования.
Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам.
Миллер подчеркнул, что, хотя решение о ликвидации министерства образования страны должен будет санкционировать конгресс США, в Капитолии никогда не устанавливали минимальный уровень численности работников ведомства.
В марте Макмэхон в интервью телеканалу Fox News заявила, что предстоящие массовые сокращения сотрудников министерства образования США являются первым шагом к полному закрытию ведомства. Ранее министерство образования США объявило о сокращении своих сотрудников на 50%. Из 4,1 тысячи сотрудников останутся около 2,2 тысячи.
Здание Министерства образования США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Министерство образования США объявило о сокращениях
12 марта, 01:49
 
В миреСШАДональд ТрампСтивен МиллерКапитолий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала