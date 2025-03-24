Трамп дал Харрис совет для дальнейшей карьеры в политике
Трамп посоветовал Харрис давать интервью, чтобы стать губернатором Калифорнии
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал экс-кандидату на пост главы государства Камале Харрис давать побольше интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.
Ранее о планах Харрис продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния на выборах в 2026 году.
"Пусть баллотируется... Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, - она должна начать давать интервью", - заявил Трамп в интервью порталу Outkick.
Американский лидер указал на то, что его предшественнику Джо Байдену малое количество интервью сошло с рук из-за пандемии коронавируса.
Как ранее сообщал портал Axios, предвыборный штаб Камалы Харрис следовал стратегии ограничения ее взаимодействия со СМИ: так, за три месяца с середины июля 2024 года Харрис дала всего три интервью, в то время как Трамп за этот же срок пообщался со СМИ 14 раз. Как отмечал Axios, "худшие из моментов" срока Харрис на посту вице-президента случались именно во время интервью, когда она давала неуместные или невнятные комментарии по поводу ключевых политических вопросов, поэтому ее предвыборный штаб пытался избежать повторения подобных неловких ситуаций.