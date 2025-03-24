https://ria.ru/20250324/tramp-2006965939.html

Трамп дал Харрис совет для дальнейшей карьеры в политике

Трамп дал Харрис совет для дальнейшей карьеры в политике - РИА Новости, 24.03.2025

Трамп дал Харрис совет для дальнейшей карьеры в политике

Президент США Дональд Трамп посоветовал экс-кандидату на пост главы государства Камале Харрис давать побольше интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:55:00+03:00

2025-03-24T14:55:00+03:00

2025-03-24T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал экс-кандидату на пост главы государства Камале Харрис давать побольше интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Ранее о планах Харрис продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния на выборах в 2026 году. "Пусть баллотируется... Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, - она должна начать давать интервью", - заявил Трамп в интервью порталу Outkick. Американский лидер указал на то, что его предшественнику Джо Байдену малое количество интервью сошло с рук из-за пандемии коронавируса. Как ранее сообщал портал Axios, предвыборный штаб Камалы Харрис следовал стратегии ограничения ее взаимодействия со СМИ: так, за три месяца с середины июля 2024 года Харрис дала всего три интервью, в то время как Трамп за этот же срок пообщался со СМИ 14 раз. Как отмечал Axios, "худшие из моментов" срока Харрис на посту вице-президента случались именно во время интервью, когда она давала неуместные или невнятные комментарии по поводу ключевых политических вопросов, поэтому ее предвыборный штаб пытался избежать повторения подобных неловких ситуаций.

https://ria.ru/20250322/tramp-2006620686.html

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в мире, калифорния, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, politico