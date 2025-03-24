Рейтинг@Mail.ru
Трамп дал Харрис совет для дальнейшей карьеры в политике - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/tramp-2006965939.html
Трамп дал Харрис совет для дальнейшей карьеры в политике
Трамп дал Харрис совет для дальнейшей карьеры в политике - РИА Новости, 24.03.2025
Трамп дал Харрис совет для дальнейшей карьеры в политике
Президент США Дональд Трамп посоветовал экс-кандидату на пост главы государства Камале Харрис давать побольше интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:55:00+03:00
2025-03-24T14:55:00+03:00
в мире
калифорния
сша
камала харрис
дональд трамп
джо байден
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604374_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_9218ec88c4383f2b6eb70709be366ae4.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал экс-кандидату на пост главы государства Камале Харрис давать побольше интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Ранее о планах Харрис продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния на выборах в 2026 году. "Пусть баллотируется... Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, - она должна начать давать интервью", - заявил Трамп в интервью порталу Outkick. Американский лидер указал на то, что его предшественнику Джо Байдену малое количество интервью сошло с рук из-за пандемии коронавируса. Как ранее сообщал портал Axios, предвыборный штаб Камалы Харрис следовал стратегии ограничения ее взаимодействия со СМИ: так, за три месяца с середины июля 2024 года Харрис дала всего три интервью, в то время как Трамп за этот же срок пообщался со СМИ 14 раз. Как отмечал Axios, "худшие из моментов" срока Харрис на посту вице-президента случались именно во время интервью, когда она давала неуместные или невнятные комментарии по поводу ключевых политических вопросов, поэтому ее предвыборный штаб пытался избежать повторения подобных неловких ситуаций.
https://ria.ru/20250322/tramp-2006620686.html
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604374_111:0:1926:1361_1920x0_80_0_0_16fd0711251ec0f844123ef8cda71f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, politico
В мире, Калифорния, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Politico
Трамп дал Харрис совет для дальнейшей карьеры в политике

Трамп посоветовал Харрис давать интервью, чтобы стать губернатором Калифорнии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал экс-кандидату на пост главы государства Камале Харрис давать побольше интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.
Ранее о планах Харрис продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния на выборах в 2026 году.
"Пусть баллотируется... Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, - она должна начать давать интервью", - заявил Трамп в интервью порталу Outkick.
Американский лидер указал на то, что его предшественнику Джо Байдену малое количество интервью сошло с рук из-за пандемии коронавируса.
Как ранее сообщал портал Axios, предвыборный штаб Камалы Харрис следовал стратегии ограничения ее взаимодействия со СМИ: так, за три месяца с середины июля 2024 года Харрис дала всего три интервью, в то время как Трамп за этот же срок пообщался со СМИ 14 раз. Как отмечал Axios, "худшие из моментов" срока Харрис на посту вице-президента случались именно во время интервью, когда она давала неуместные или невнятные комментарии по поводу ключевых политических вопросов, поэтому ее предвыборный штаб пытался избежать повторения подобных неловких ситуаций.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов
22 марта, 05:21
 
В миреКалифорнияСШАКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала