https://ria.ru/20250324/tramp-2006848025.html

Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США

Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США - РИА Новости, 24.03.2025

Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США

Президент США Дональд Трамп в понедельник в социальной сети Truth Social выразил недовольство своим портретом, выставленным в галерее портретов президентов США... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T04:13:00+03:00

2025-03-24T04:13:00+03:00

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в мире

сша

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дональд трамп

барак обама

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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник в социальной сети Truth Social выразил недовольство своим портретом, выставленным в галерее портретов президентов США в здании Законодательного собрания штата Колорадо. "Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то (изображение. — Прим. ред.), что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел", — написал Дональд Трамп. Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.

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Дарья Буймова

в мире, сша, колорадо, дональд трамп, барак обама