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Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США - РИА Новости, 24.03.2025
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04:13 24.03.2025 (обновлено: 11:42 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/tramp-2006848025.html
Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США
Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США - РИА Новости, 24.03.2025
Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США
Президент США Дональд Трамп в понедельник в социальной сети Truth Social выразил недовольство своим портретом, выставленным в галерее портретов президентов США... РИА Новости, 24.03.2025
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник в социальной сети Truth Social выразил недовольство своим портретом, выставленным в галерее портретов президентов США в здании Законодательного собрания штата Колорадо. "Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то (изображение. — Прим. ред.), что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел", — написал Дональд Трамп. Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.
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в мире, сша, колорадо, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Колорадо, Дональд Трамп, Барак Обама
Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США

Трамп выразил крайнее недовольство своим портретом в Капитолии штата Колорадо

© Фото : Truth Social /@realDonaldTrumpПортрет Дональда Трампа, выставленный в галерее портретов президентов США в здании законодательного собрания штата Колорадо
Портрет Дональда Трампа, выставленный в галерее портретов президентов США в здании законодательного собрания штата Колорадо - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Truth Social /@realDonaldTrump
Портрет Дональда Трампа, выставленный в галерее портретов президентов США в здании законодательного собрания штата Колорадо
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ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник в социальной сети Truth Social выразил недовольство своим портретом, выставленным в галерее портретов президентов США в здании Законодательного собрания штата Колорадо.
"Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя. Однако то (изображение. — Прим. ред.), что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел", — написал Дональд Трамп.
Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.
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Путин передал Трампу портрет президента США, заявил Уиткофф
22 марта, 04:22
 
В миреСШАКолорадоДональд ТрампБарак Обама
 
 
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