https://ria.ru/20250324/tramp-2006843115.html
На администрацию Трампа подано более 150 исков, пишут СМИ
На администрацию Трампа подано более 150 исков, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2025
На администрацию Трампа подано более 150 исков, пишут СМИ
В течение первых двух месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными разбирательствами, в которых... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T02:23:00+03:00
2025-03-24T02:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. В течение первых двух месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации, как следует из обзора Блумберг. "За два месяца своего президентства Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными исками, которые оспаривают действия его исполнительной власти... Американские судьи часто принимают решения, идущие вразрез с позицией администрации, и в некоторых случаях указывают на то, что президент, возможно, превысил свои полномочия, действуя без одобрения конгресса", – подсчитало агентство Блумберг. Большинство исков связаны с ужесточением миграционной политики, в том числе с запретом на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих.
https://ria.ru/20250322/tramp-2006683558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
На администрацию Трампа подано более 150 исков, пишут СМИ
Блумберг: за два месяца на администрацию Трампа подали более 150 исков