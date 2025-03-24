https://ria.ru/20250324/tramp-2006843115.html

На администрацию Трампа подано более 150 исков, пишут СМИ

На администрацию Трампа подано более 150 исков, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2025

На администрацию Трампа подано более 150 исков, пишут СМИ

В течение первых двух месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными разбирательствами, в которых... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T02:23:00+03:00

2025-03-24T02:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. В течение первых двух месяцев своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными разбирательствами, в которых оспаривалась законность действий его администрации, как следует из обзора Блумберг. "За два месяца своего президентства Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными исками, которые оспаривают действия его исполнительной власти... Американские судьи часто принимают решения, идущие вразрез с позицией администрации, и в некоторых случаях указывают на то, что президент, возможно, превысил свои полномочия, действуя без одобрения конгресса", – подсчитало агентство Блумберг. Большинство исков связаны с ужесточением миграционной политики, в том числе с запретом на получение гражданства по праву рождения. Также оспариваются масштабные увольнения государственных служащих.

https://ria.ru/20250322/tramp-2006683558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп