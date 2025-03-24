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В Пермском крае проверят информацию про тело школьника в "заброшке"
В Пермском крае проверят информацию про тело школьника в "заброшке" - РИА Новости, 24.03.2025
В Пермском крае проверят информацию про тело школьника в "заброшке"
Следователи проводят проверку после появления информации об обнаружении тела 15-летнего мальчика в заброшенном здании детского сада в посёлке Сарс в Пермском... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:58:00+03:00
2025-03-24T19:58:00+03:00
2025-03-24T19:58:00+03:00
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления информации об обнаружении тела 15-летнего мальчика в заброшенном здании детского сада в посёлке Сарс в Пермском крае, сообщает СУ СКР по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в заброшенном кирпичном здании детского сада было обнаружено тело 15-летнего школьника. Уточнялось, что при этом признаков насильственной смерти не наблюдалось. "Следователями Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае проверят информацию про тело школьника в "заброшке"
СК начал проверку после информации об обнаружении тела подростка в Пермском крае