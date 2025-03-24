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В Пермском крае проверят информацию про тело школьника в "заброшке"

В Пермском крае проверят информацию про тело школьника в "заброшке" - РИА Новости, 24.03.2025

В Пермском крае проверят информацию про тело школьника в "заброшке"

Следователи проводят проверку после появления информации об обнаружении тела 15-летнего мальчика в заброшенном здании детского сада в посёлке Сарс в Пермском... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:58:00+03:00

2025-03-24T19:58:00+03:00

2025-03-24T19:58:00+03:00

происшествия

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 24 мар - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления информации об обнаружении тела 15-летнего мальчика в заброшенном здании детского сада в посёлке Сарс в Пермском крае, сообщает СУ СКР по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в заброшенном кирпичном здании детского сада было обнаружено тело 15-летнего школьника. Уточнялось, что при этом признаков насильственной смерти не наблюдалось. "Следователями Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250102/zabaykale-1992304483.html

пермский край

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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)