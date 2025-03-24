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СМИ: израильский танк обстрелял здание Красного Полумесяца в Газе
СМИ: израильский танк обстрелял здание Красного Полумесяца в Газе - РИА Новости, 24.03.2025
СМИ: израильский танк обстрелял здание Красного Полумесяца в Газе
Танк, принадлежащий израильской армии, обстрелял здание Красного Полумесяца в районе Рафаха в секторе Газа, сообщает местный телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:57:00+03:00
2025-03-24T16:57:00+03:00
2025-03-24T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Танк, принадлежащий израильской армии, обстрелял здание Красного Полумесяца в районе Рафаха в секторе Газа, сообщает местный телеканал Al Aqsa. "Сионисты нанесли удар танковым снарядом по зданию Красного Полумесяца в (районе - ред.) Маваси в Рафахе", - говорится в сообщении в Telegram-канале Al Aqsa. Других подробностей инцидента телеканал не приводит. Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало об израильском ударе по зданию ООН, в ходе которого, как отмечал канал, погиб один человек и по меньшей мере пять пострадали. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) позднее подтвердило гибель своего сотрудника в секторе Газа, заявив, что это произошло в результате попадания боеприпаса по зданию ЮНОПС. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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в мире, израиль, рафах (провинция), красный полумесяц, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Красный полумесяц, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: израильский танк обстрелял здание Красного Полумесяца в Газе
Al Aqsa: израильский танк обстрелял здание Красного Полумесяца в секторе Газа