https://ria.ru/20250324/tank-2007008927.html

СМИ: израильский танк обстрелял здание Красного Полумесяца в Газе

СМИ: израильский танк обстрелял здание Красного Полумесяца в Газе - РИА Новости, 24.03.2025

СМИ: израильский танк обстрелял здание Красного Полумесяца в Газе

Танк, принадлежащий израильской армии, обстрелял здание Красного Полумесяца в районе Рафаха в секторе Газа, сообщает местный телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:57:00+03:00

2025-03-24T16:57:00+03:00

2025-03-24T17:03:00+03:00

в мире

израиль

рафах (провинция)

красный полумесяц

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153285/55/1532855548_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_e9d6c6b69dd90f53ac829b0f6766b667.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Танк, принадлежащий израильской армии, обстрелял здание Красного Полумесяца в районе Рафаха в секторе Газа, сообщает местный телеканал Al Aqsa. "Сионисты нанесли удар танковым снарядом по зданию Красного Полумесяца в (районе - ред.) Маваси в Рафахе", - говорится в сообщении в Telegram-канале Al Aqsa. Других подробностей инцидента телеканал не приводит. Ранее министерство здравоохранения Газы сообщало об израильском ударе по зданию ООН, в ходе которого, как отмечал канал, погиб один человек и по меньшей мере пять пострадали. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) позднее подтвердило гибель своего сотрудника в секторе Газа, заявив, что это произошло в результате попадания боеприпаса по зданию ЮНОПС. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250324/oon-2006982845.html

израиль

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), красный полумесяц, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году