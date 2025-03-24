https://ria.ru/20250324/svo-2007054641.html

Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь

Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь - РИА Новости, 24.03.2025

Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь

Компании, организации и жители Тюменской области собрали и отправили в зону специальной военной операции очередную рекордную партию помощи, в составе которой 38 РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:06:00+03:00

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2025-03-24T20:06:00+03:00

надежные люди

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ТЮМЕНЬ, 24 мар – РИА Новости. Компании, организации и жители Тюменской области собрали и отправили в зону специальной военной операции очередную рекордную партию помощи, в составе которой 38 единиц различной техники и гуманитарный груз, сообщает информационный центр правительства региона. "Квадроциклы, мотоциклы и автомобили – 38 единиц техники отправили из Тюменской области в зону специальной военной операции. В Тюмени в парке Пограничников состоялся торжественный митинг. ... Сейчас 12 длинномеров и 7 автотралов с гуманитарной помощью направляются в Мариуполь, Курскую область и Краснодон. Доставить груз планируют до конца марта. Дальше его распределят по боевым подразделениям", - указано в сообщении со ссылкой на спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко. Председатель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов как организатор мероприятия отметил, что 27 по счету конвой стал самой масштабной отправкой гуманитарной помощи. От бойцов есть большой запрос на автомобили и строительные материалы – все это отправляется адресно. Участие в сборе приняли большое число людей и организаций Тюменской области. Руководитель регионального штаба взаимопомощи "Мы вместе" Юлия Курзенева сообщила, что активность проявили многие общественные организации, школы, коммерческий сектор. Штаб отправил окопные свечи, сети, лекарства, адресные письма и так далее. Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что регион отправил 35 автомобилей, в которых уложены необходимые вещи, два мотоцикла, квадроцикл повышенной проходимости, квадрокоптеры, дизельные и бензиновые генераторы, электро- и бензоинструмент, 40 комплектов масксетей, строительные материалы, окопные свечи. Транспортные услуги оплачиваются через городской счёт "Победа". В рамках проекта "Тюмень для Победы" в составе конвоя передан груз для двух мотострелковых полков, инженерно-саперного батальона и рембата.

https://ria.ru/20250324/reabilitatsiya-2007012822.html

https://ria.ru/20250324/svo-2007010507.html

тюменская область

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тюменская область, сво