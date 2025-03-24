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Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь - РИА Новости, 24.03.2025
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Надежные люди
 
20:06 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/svo-2007054641.html
Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь
Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь - РИА Новости, 24.03.2025
Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь
Компании, организации и жители Тюменской области собрали и отправили в зону специальной военной операции очередную рекордную партию помощи, в составе которой 38 РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:06:00+03:00
2025-03-24T20:06:00+03:00
надежные люди
тюменская область
сво
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ТЮМЕНЬ, 24 мар – РИА Новости. Компании, организации и жители Тюменской области собрали и отправили в зону специальной военной операции очередную рекордную партию помощи, в составе которой 38 единиц различной техники и гуманитарный груз, сообщает информационный центр правительства региона. "Квадроциклы, мотоциклы и автомобили – 38 единиц техники отправили из Тюменской области в зону специальной военной операции. В Тюмени в парке Пограничников состоялся торжественный митинг. ... Сейчас 12 длинномеров и 7 автотралов с гуманитарной помощью направляются в Мариуполь, Курскую область и Краснодон. Доставить груз планируют до конца марта. Дальше его распределят по боевым подразделениям", - указано в сообщении со ссылкой на спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко. Председатель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов как организатор мероприятия отметил, что 27 по счету конвой стал самой масштабной отправкой гуманитарной помощи. От бойцов есть большой запрос на автомобили и строительные материалы – все это отправляется адресно. Участие в сборе приняли большое число людей и организаций Тюменской области. Руководитель регионального штаба взаимопомощи "Мы вместе" Юлия Курзенева сообщила, что активность проявили многие общественные организации, школы, коммерческий сектор. Штаб отправил окопные свечи, сети, лекарства, адресные письма и так далее. Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что регион отправил 35 автомобилей, в которых уложены необходимые вещи, два мотоцикла, квадроцикл повышенной проходимости, квадрокоптеры, дизельные и бензиновые генераторы, электро- и бензоинструмент, 40 комплектов масксетей, строительные материалы, окопные свечи. Транспортные услуги оплачиваются через городской счёт "Победа". В рамках проекта "Тюмень для Победы" в составе конвоя передан груз для двух мотострелковых полков, инженерно-саперного батальона и рембата.
https://ria.ru/20250324/reabilitatsiya-2007012822.html
https://ria.ru/20250324/svo-2007010507.html
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тюменская область, сво
Надежные люди, Тюменская область, СВО
Тюменская область отправила своим бойцам 38 единиц техники и гумпомощь

Тюменская область отправила в зону СВО 38 единиц техники и гуманитарный груз

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайпер соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайпер соединения спецназначения группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Снайпер соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 мар – РИА Новости. Компании, организации и жители Тюменской области собрали и отправили в зону специальной военной операции очередную рекордную партию помощи, в составе которой 38 единиц различной техники и гуманитарный груз, сообщает информационный центр правительства региона.
"Квадроциклы, мотоциклы и автомобили – 38 единиц техники отправили из Тюменской области в зону специальной военной операции. В Тюмени в парке Пограничников состоялся торжественный митинг. ... Сейчас 12 длинномеров и 7 автотралов с гуманитарной помощью направляются в Мариуполь, Курскую область и Краснодон. Доставить груз планируют до конца марта. Дальше его распределят по боевым подразделениям", - указано в сообщении со ссылкой на спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко.
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Вчера, 17:16
Председатель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов как организатор мероприятия отметил, что 27 по счету конвой стал самой масштабной отправкой гуманитарной помощи. От бойцов есть большой запрос на автомобили и строительные материалы – все это отправляется адресно. Участие в сборе приняли большое число людей и организаций Тюменской области.
Руководитель регионального штаба взаимопомощи "Мы вместе" Юлия Курзенева сообщила, что активность проявили многие общественные организации, школы, коммерческий сектор. Штаб отправил окопные свечи, сети, лекарства, адресные письма и так далее.
Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что регион отправил 35 автомобилей, в которых уложены необходимые вещи, два мотоцикла, квадроцикл повышенной проходимости, квадрокоптеры, дизельные и бензиновые генераторы, электро- и бензоинструмент, 40 комплектов масксетей, строительные материалы, окопные свечи. Транспортные услуги оплачиваются через городской счёт "Победа". В рамках проекта "Тюмень для Победы" в составе конвоя передан груз для двух мотострелковых полков, инженерно-саперного батальона и рембата.
Коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Надежные людиТюменская областьСВО
 
 
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