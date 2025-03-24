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ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 24.03.2025

ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, три... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:07:00+03:00

2025-03-24T13:07:00+03:00

2025-03-24T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, сша, херсонская область , безопасность