https://ria.ru/20250324/svo-2006921098.html

Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три "УАЗа" и сети

Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три "УАЗа" и сети - РИА Новости, 24.03.2025

Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три "УАЗа" и сети

Три автомобиля УАЗ, продукты, дизельный генератор и 150 маскировочных сетей передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:46:00+03:00

2025-03-24T12:46:00+03:00

2025-03-24T12:46:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Три автомобиля УАЗ, продукты, дизельный генератор и 150 маскировочных сетей передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов. "Буханку" передали в одно из подразделений (Курской области – ред)… Далее нас ждал Донбасс, ведь именно туда отправился наш грузовик с большим объемом груза… Была баня на шасси, которую ребята очень долго ждали, и два автомобиля УАЗ… Город Пестово дает огромное количество сетей для бойцов. К примеру, в этот раз мы доставили порядка 150 штук", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в сборе гуманитарной помощи участвовали жители Пестова, среди которых и семья погибшего бойца СВО Павла Королькова. Помогли и предприниматели не только финансово, но и строительными материалами. Настоятель местного храма передал в 1008-й полк дизельный генератор. Подключились к сбору посылок две школы и детский сад, а также профессиональное училище. Поучаствовала в сборе и администрация Пестовского округа. Соседние поселки - Хвойная и Мошенское - тоже присоединились, передав большое количество посылок.

https://ria.ru/20250324/pomosch-2006896255.html

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