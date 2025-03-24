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Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три "УАЗа" и сети - РИА Новости, 24.03.2025
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Надежные люди
 
12:46 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/svo-2006921098.html
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три "УАЗа" и сети
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три "УАЗа" и сети - РИА Новости, 24.03.2025
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три "УАЗа" и сети
Три автомобиля УАЗ, продукты, дизельный генератор и 150 маскировочных сетей передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:46:00+03:00
2025-03-24T12:46:00+03:00
надежные люди
новгородская область
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Три автомобиля УАЗ, продукты, дизельный генератор и 150 маскировочных сетей передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов. "Буханку" передали в одно из подразделений (Курской области – ред)… Далее нас ждал Донбасс, ведь именно туда отправился наш грузовик с большим объемом груза… Была баня на шасси, которую ребята очень долго ждали, и два автомобиля УАЗ… Город Пестово дает огромное количество сетей для бойцов. К примеру, в этот раз мы доставили порядка 150 штук", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что в сборе гуманитарной помощи участвовали жители Пестова, среди которых и семья погибшего бойца СВО Павла Королькова. Помогли и предприниматели не только финансово, но и строительными материалами. Настоятель местного храма передал в 1008-й полк дизельный генератор. Подключились к сбору посылок две школы и детский сад, а также профессиональное училище. Поучаствовала в сборе и администрация Пестовского округа. Соседние поселки - Хвойная и Мошенское - тоже присоединились, передав большое количество посылок.
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новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три "УАЗа" и сети

Предприниматель Виноградов передал в зону СВО три "УАЗа" и маскировочные сети

© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтактеНовгородские предприниматели передали бойцам СВО три УАЗа и 150 масксетей
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три УАЗа и 150 масксетей - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три УАЗа и 150 масксетей
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Три автомобиля УАЗ, продукты, дизельный генератор и 150 маскировочных сетей передали предприниматели города Пестово Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов.
"Буханку" передали в одно из подразделений (Курской области – ред)… Далее нас ждал Донбасс, ведь именно туда отправился наш грузовик с большим объемом груза… Была баня на шасси, которую ребята очень долго ждали, и два автомобиля УАЗ… Город Пестово дает огромное количество сетей для бойцов. К примеру, в этот раз мы доставили порядка 150 штук", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что в сборе гуманитарной помощи участвовали жители Пестова, среди которых и семья погибшего бойца СВО Павла Королькова. Помогли и предприниматели не только финансово, но и строительными материалами. Настоятель местного храма передал в 1008-й полк дизельный генератор. Подключились к сбору посылок две школы и детский сад, а также профессиональное училище. Поучаствовала в сборе и администрация Пестовского округа. Соседние поселки - Хвойная и Мошенское - тоже присоединились, передав большое количество посылок.
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Надежные людиНовгородская областьСВО
 
 
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