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Рогов сообщил о начале боев за село Лобковое - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:41 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/svo-2006890099.html
Рогов сообщил о начале боев за село Лобковое
Рогов сообщил о начале боев за село Лобковое - РИА Новости, 24.03.2025
Рогов сообщил о начале боев за село Лобковое
Российские войска вошли и закрепились в южной части Лобкового в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:41:00+03:00
2025-03-24T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
пятихатки
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Российские войска вошли и закрепились в южной части Лобкового в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли в южную часть села Лобковое, взяли ее под контроль и закрепились. Идут тяжёлые бои высокой интенсивности за освобождение села. Инициатива в руках наших ребят", - сказал Рогов. Лобковое находится на линии фронта севернее Пятихаток в Васильевском муниципальном округе.
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запорожская область, россия, пятихатки, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Пятихатки, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов сообщил о начале боев за село Лобковое

Рогов заявил о начале боев за освобождение запорожского села Лобковое

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Российские войска вошли и закрепились в южной части Лобкового в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска вошли в южную часть села Лобковое, взяли ее под контроль и закрепились. Идут тяжёлые бои высокой интенсивности за освобождение села. Инициатива в руках наших ребят", - сказал Рогов.
Лобковое находится на линии фронта севернее Пятихаток в Васильевском муниципальном округе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияПятихаткиВладимир РоговБезопасность
 
 
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