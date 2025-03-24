https://ria.ru/20250324/svo-2006890099.html

Рогов сообщил о начале боев за село Лобковое

Рогов сообщил о начале боев за село Лобковое - РИА Новости, 24.03.2025

Рогов сообщил о начале боев за село Лобковое

Российские войска вошли и закрепились в южной части Лобкового в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:41:00+03:00

2025-03-24T10:41:00+03:00

2025-03-24T10:41:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Российские войска вошли и закрепились в южной части Лобкового в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли в южную часть села Лобковое, взяли ее под контроль и закрепились. Идут тяжёлые бои высокой интенсивности за освобождение села. Инициатива в руках наших ребят", - сказал Рогов. Лобковое находится на линии фронта севернее Пятихаток в Васильевском муниципальном округе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, россия, пятихатки, владимир рогов, безопасность