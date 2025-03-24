https://ria.ru/20250324/sudzha-2006911676.html

Появились новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа"

Появились новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" - РИА Новости, 24.03.2025

Появились новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа"

Новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" попали в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:06:00+03:00

2025-03-24T12:06:00+03:00

2025-03-24T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

курская область

дмитрий песков

дональд трамп

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" попали в распоряжение РИА Новости. На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видно, что станция продолжает гореть, часть инфраструктуры разрушена. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. СК сообщал, что ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла газораспределительную станцию "Суджа" в курском приграничье. Кроме того, Песков подчеркнул, что заявления из Киева после подрыва станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму.

https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006773022.html

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киев

курская область

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Пожар на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области Газоизмерительная станция "Суджа" продолжает гореть в Курской области, свидетельствуют кадры, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. 2025-03-24T12:06 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, курская область, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия