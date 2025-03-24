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Появились новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 24.03.2025 (обновлено: 12:12 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/sudzha-2006911676.html
Появились новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа"
Появились новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" - РИА Новости, 24.03.2025
Появились новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа"
Новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" попали в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:06:00+03:00
2025-03-24T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
курская область
дмитрий песков
дональд трамп
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" попали в распоряжение РИА Новости. На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видно, что станция продолжает гореть, часть инфраструктуры разрушена. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. СК сообщал, что ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла газораспределительную станцию "Суджа" в курском приграничье. Кроме того, Песков подчеркнул, что заявления из Киева после подрыва станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму.
https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006773022.html
россия
киев
курская область
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Пожар на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция "Суджа" продолжает гореть в Курской области, свидетельствуют кадры, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
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россия, киев, курская область, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Курская область, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Появились новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа"

Дрон снял пожар и разрушения на взорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа"

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КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Новые кадры подорванной ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" попали в распоряжение РИА Новости.
На кадрах, снятых при помощи БПЛА, видно, что станция продолжает гореть, часть инфраструктуры разрушена.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
СК сообщал, что ВСУ произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа" в Курской области, объект получил значительные повреждения. Возбуждено дело о теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления из Киева о том, что РФ якобы сама обстреляла газораспределительную станцию "Суджа" в курском приграничье. Кроме того, Песков подчеркнул, что заявления из Киева после подрыва станции "Суджа" лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКурская областьДмитрий ПесковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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