https://ria.ru/20250324/sud-2006937674.html

Суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку

Суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку - РИА Новости, 24.03.2025

Суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку двух полковников ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:41:00+03:00

2025-03-24T13:41:00+03:00

2025-03-24T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

саратовская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку двух полковников ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 383 бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека)", - говорится в сообщении. В суде установлено, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины занимались террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России. Уточняется, что по их приказам были совершены четыре террористические атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам, расположенным в Калужской, Рязанской и Саратовской областях. Дзяний и Бурденюк были объявлены в международный розыск, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и заочно приговорил Дзяния и Бурденюка к пожизненному лишению свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии особого наказания", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250205/sud-1997509789.html

https://ria.ru/20250219/prigovor-2000267792.html

россия

украина

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, саратовская область, вооруженные силы украины