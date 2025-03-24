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Суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку - РИА Новости, 24.03.2025
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https://ria.ru/20250324/sud-2006937674.html
Суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку
Суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку - РИА Новости, 24.03.2025
Суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку двух полковников ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:41:00+03:00
2025-03-24T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
саратовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку двух полковников ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 383 бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека)", - говорится в сообщении. В суде установлено, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины занимались террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России. Уточняется, что по их приказам были совершены четыре террористические атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам, расположенным в Калужской, Рязанской и Саратовской областях. Дзяний и Бурденюк были объявлены в международный розыск, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и заочно приговорил Дзяния и Бурденюка к пожизненному лишению свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии особого наказания", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250205/sud-1997509789.html
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происшествия, россия, украина, саратовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Саратовская область, Вооруженные силы Украины
Суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку

Суд заочно приговорил двух полковников ВСУ к пожизненному сроку за теракты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку двух полковников ВСУ за террористические атаки на российские военные аэродромы, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 383 бригады летательных беспилотных аппаратов воздушных сил вооруженных сил Украины полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана этой же бригады полковника Сергея Бурденюка. Они признаны виновными по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека)", - говорится в сообщении.
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В суде установлено, что с октября по декабрь 2022 года Дзяний и Бурденюк в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины занимались террористической деятельностью для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России.
Уточняется, что по их приказам были совершены четыре террористические атаки с территории Украины с использованием вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов со взрывными устройствами по аэродромам, расположенным в Калужской, Рязанской и Саратовской областях.
Дзяний и Бурденюк были объявлены в международный розыск, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и заочно приговорил Дзяния и Бурденюка к пожизненному лишению свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии особого наказания", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаСаратовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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