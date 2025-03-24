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Суд подтвердил задолженность компании Фирташа перед Первым каналом - РИА Новости, 24.03.2025
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06:51 24.03.2025 (обновлено: 06:52 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/sud-2006856548.html
Суд подтвердил задолженность компании Фирташа перед Первым каналом
Суд подтвердил задолженность компании Фирташа перед Первым каналом - РИА Новости, 24.03.2025
Суд подтвердил задолженность компании Фирташа перед Первым каналом
Арбитражный суд Москвы признал и обязал привести в исполнение в России решение швейцарского арбитража 2019 года, подтверждающее задолженность кипрской Group DF... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:51:00+03:00
2025-03-24T06:52:00+03:00
экономика
швейцария
москва
россия
дмитрий фирташ (предприниматель)
group df
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал и обязал привести в исполнение в России решение швейцарского арбитража 2019 года, подтверждающее задолженность кипрской Group DF Holdings Limited, головной структуры Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, перед российским Первым каналом в размере более 99,4 миллиона долларов, следует из материалов разбирательства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Спор связан с "договором о передаче, приобретении и продаже ценных бумаг" от 2 февраля 2015 года, по которому Первый канал продал ценные бумаги компании Фирташа. В материалах суда не уточняется, о каких бумагах идет речь, но Group DF 3 февраля 2015 года на своем сайте сообщала, что приобрела у Первого канала 29% акций украинского телеканала "Интер" за 100 миллионов долларов. Впоследствии из-за неисполнения покупателем обязательств по этому договору Первый канал инициировал разбирательство, и в 2019 году Арбитражный институт торговых палат Швейцарии в составе единоличного арбитра Дэниэла Хохштрассера утвердил мировое соглашение по иску российского телеканала. По его условиям, Group DF Holdings обязалась выплатить истцу 84,85 миллиона долларов ежемесячными платежами по 1 миллиону долларов (за исключением двух платежей – первого на 2 миллиона и последнего на 850 тысяч долларов) с ноября 2019 по март 2028 года. В итоге должник с задержками осуществил только первые восемь платежей на 9 миллионов долларов, и выплаты в 2021 году прекратились. Стороны в соглашении договорились, что в случае просрочки любого из платежей более, чем на год, "продавец имеет право немедленно и без дальнейшего уведомления инициировать взыскание… оставшейся неоплаченной части общей суммы долга, неустойки и штрафа". В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории России этого арбитражного решения. На тот момент задолженность перед ним составляла более 99,4 миллиона долларов (более 9,6 миллиарда рублей по курсу на дату обращения в суд) – 75,85 миллиона долларов основного долга и около 23,6 миллиона долларов неустоек и штрафов. Московский суд заявление полностью удовлетворил, выдав Первому каналу исполнительный лист на принудительное исполнение иностранного решения. Group DF Фирташа – международная финансово-промышленная группа, "основные инвестиции которой сосредоточены в азотном, титановом и газовом бизнесах", сообщает ее сайт. Она также владеет активами в сельском хозяйстве, медиа, портовом и логистическом бизнесе.
https://ria.ru/20240628/aktsii-1956233528.html
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экономика, швейцария, москва, россия, дмитрий фирташ (предприниматель), group df
Экономика, Швейцария, Москва, Россия, Дмитрий Фирташ (предприниматель), Group DF
Суд подтвердил задолженность компании Фирташа перед Первым каналом

Суд подтвердил долг Group DF перед Первым каналом в 99,4 миллиона долларов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал и обязал привести в исполнение в России решение швейцарского арбитража 2019 года, подтверждающее задолженность кипрской Group DF Holdings Limited, головной структуры Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, перед российским Первым каналом в размере более 99,4 миллиона долларов, следует из материалов разбирательства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Спор связан с "договором о передаче, приобретении и продаже ценных бумаг" от 2 февраля 2015 года, по которому Первый канал продал ценные бумаги компании Фирташа. В материалах суда не уточняется, о каких бумагах идет речь, но Group DF 3 февраля 2015 года на своем сайте сообщала, что приобрела у Первого канала 29% акций украинского телеканала "Интер" за 100 миллионов долларов.
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Впоследствии из-за неисполнения покупателем обязательств по этому договору Первый канал инициировал разбирательство, и в 2019 году Арбитражный институт торговых палат Швейцарии в составе единоличного арбитра Дэниэла Хохштрассера утвердил мировое соглашение по иску российского телеканала.
По его условиям, Group DF Holdings обязалась выплатить истцу 84,85 миллиона долларов ежемесячными платежами по 1 миллиону долларов (за исключением двух платежей – первого на 2 миллиона и последнего на 850 тысяч долларов) с ноября 2019 по март 2028 года. В итоге должник с задержками осуществил только первые восемь платежей на 9 миллионов долларов, и выплаты в 2021 году прекратились.
Стороны в соглашении договорились, что в случае просрочки любого из платежей более, чем на год, "продавец имеет право немедленно и без дальнейшего уведомления инициировать взыскание… оставшейся неоплаченной части общей суммы долга, неустойки и штрафа".
В сентябре 2023 года Первый канал обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории России этого арбитражного решения. На тот момент задолженность перед ним составляла более 99,4 миллиона долларов (более 9,6 миллиарда рублей по курсу на дату обращения в суд) – 75,85 миллиона долларов основного долга и около 23,6 миллиона долларов неустоек и штрафов. Московский суд заявление полностью удовлетворил, выдав Первому каналу исполнительный лист на принудительное исполнение иностранного решения.
Group DF Фирташа – международная финансово-промышленная группа, "основные инвестиции которой сосредоточены в азотном, титановом и газовом бизнесах", сообщает ее сайт. Она также владеет активами в сельском хозяйстве, медиа, портовом и логистическом бизнесе.
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