https://ria.ru/20250324/sud-2006854125.html

Суд признал законным взыскание 26 миллионов рублей с родственников Киреева

Суд признал законным взыскание 26 миллионов рублей с родственников Киреева - РИА Новости, 24.03.2025

Суд признал законным взыскание 26 миллионов рублей с родственников Киреева

Московский городской суд признал законным решение об обращении в доход государства имущества родственников бывшего сотрудника центрального аппарата... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:15:00+03:00

2025-03-24T06:15:00+03:00

2025-03-24T14:26:00+03:00

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Московский городской суд признал законным решение об обращении в доход государства имущества родственников бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета Александра Киреева, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения", — рассказали в суде. В июле прошлого года Хорошевский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры: обратил в доход государства недвижимость и взыскал с родственников Киреева 26,2 миллиона рублей как эквивалентную стоимость двух проданных квартир. В общей сложности речь шла о трех квартирах и четырех машиноместах. Кирееву предъявили обвинения по восьми статьям, в том числе в мошенничестве, лжесвидетельстве и злоупотреблении полномочиями. "Поступив на службу в Следственный комитет Российской Федерации, Киреев решил использовать полномочия вопреки законным интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения как своего, так и своих родственников, близких", — говорится в документах. По данным следствия, с 2016 по 2022 год Киреев оформлял на отца и мать недвижимость — квартиры и машиноместа. Так, он приобрел на мать две квартиры, а затем продал, чем создал условия для "необоснованного и незаконного получения дохода для себя".По данным ФСБ, Федеральной налоговой службы и отделения Пенсионного фонда, родители Киреева с 1999 по 2022 год получили доход в размере 25 617 406 рублей, тогда как их расходы на покупку недвижимости были в четыре раза выше. Суд пришел к выводу, что доходы ответчиков не позволяли им приобрести все эти объекты. На имущество родителей Киреева также наложили арест. Обеспечительные меры касаются двух земельных участков, трех зданий, двух помещений и машиномест. Как сообщал "Коммерсант", активами семьи Киреева в Генпрокуратуре заинтересовались из-за расследования в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела управления кадров СК. По информации издания, он был одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Среди прочего обвиняемые организовали аресты владельцев крупной компании Merlion и вымогали у них миллиардные суммы за прекращение дела.

https://ria.ru/20250303/imuschestvo-2002864016.html

https://ria.ru/20250307/sud-2003525114.html

https://ria.ru/20250214/makfa-1999326935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), общество