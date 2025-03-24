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В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
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17:37 24.03.2025 (обновлено: 22:45 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/studenty-2007021070.html
В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа
В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа
В Белграде студенты и сторонники оппозиции проводят манифестацию против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО в 1999 году, и... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:37:00+03:00
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. В Белграде студенты и сторонники оппозиции проводят манифестацию против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО в 1999 году, и их передачи зятю президента США, сообщает корреспондент РИА Новости. Митингующие через соцсети назначили массовую акцию "За Генштаб!" на понедельник — в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО на Югославию. Они выступают против передачи разбомбленных зданий Генерального штаба и Министерства обороны Сербии зятю Дональда Трампа — Джареду Кушнеру для строительства отеля.Около 13:00 (15:00 мск) колонна протестующих собралась у Конституционного суда в центре Белграда. К 15:00 (17:00 мск) манифестанты с флагами, вувузелами и барабанами спустились по перекрытой улице Кнеза Милоша к разрушенным бомбардировками зданиям. Следящие за порядком активисты не пускают демонстрантов на прилегающий газон. Движение по улице Неманьина также остановлено.В марте 2024-го зять Трампа в преддверии годовщины бомбардировок Югославии опубликовал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте бывших Генштаба и Минобороны Сербии. В январе этого года Кушнер заявил, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит там отель, который "повысит престиж Белграда". Как сообщил президент страны Александр Вучич, во время последнего визита в сербскую столицу Дональда Трампа — младшего они обсуждали возможность создания мемориальной комнаты в этом отеле.В свою очередь, исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) еще в прошлом году призвал снова придать комплексу зданий Генштаба и Минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для республики и провести конкурс проектов реконструкции, поскольку это "вопрос самоуважения, этических принципов и норм".
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html
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Протесты в Белграде против передачи зданий Минобороны Сербии зятю Трампа
Студенты и сторонники оппозиции протестуют в центре Белграда против снятия правительством охранного статуса с разрушенных бомбардировками НАТО в 1999-м зданий минобороны и генштаба, передает корреспондент РИА Новости. В январе зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит отель на месте здания бывшего министерства обороны Югославии, по его словам, проект "повышает престиж Белграда".
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в мире, сербия, белград (город), сша, дональд трамп, джаред кушнер, александр вучич, нато, оон, югославия
В мире, Сербия, Белград (город), США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Александр Вучич, НАТО, ООН, Югославия
В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа

В Белграде проходит акция против передачи разбомбленных НАТО зданий зятю Трампа

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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. В Белграде студенты и сторонники оппозиции проводят манифестацию против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО в 1999 году, и их передачи зятю президента США, сообщает корреспондент РИА Новости.
Митингующие через соцсети назначили массовую акцию "За Генштаб!" на понедельник — в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО на Югославию. Они выступают против передачи разбомбленных зданий Генерального штаба и Министерства обороны Сербии зятю Дональда Трампа — Джареду Кушнеру для строительства отеля.
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Вчера, 13:12
Около 13:00 (15:00 мск) колонна протестующих собралась у Конституционного суда в центре Белграда.

Ранее студенты заявляли, что передадут в суд запрос на проверку законности решения правительства от ноября 2024 года об исключении бывших зданий Генштаба и Минобороны из списка объектов культурного наследия. Сообщалась, что они также начали сбор подписей в поддержку своей инициативы.

К 15:00 (17:00 мск) манифестанты с флагами, вувузелами и барабанами спустились по перекрытой улице Кнеза Милоша к разрушенным бомбардировками зданиям. Следящие за порядком активисты не пускают демонстрантов на прилегающий газон. Движение по улице Неманьина также остановлено.
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В марте 2024-го зять Трампа в преддверии годовщины бомбардировок Югославии опубликовал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте бывших Генштаба и Минобороны Сербии. В январе этого года Кушнер заявил, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит там отель, который "повысит престиж Белграда".
Как сообщил президент страны Александр Вучич, во время последнего визита в сербскую столицу Дональда Трампа — младшего они обсуждали возможность создания мемориальной комнаты в этом отеле.
В свою очередь, исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) еще в прошлом году призвал снова придать комплексу зданий Генштаба и Минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для республики и провести конкурс проектов реконструкции, поскольку это "вопрос самоуважения, этических принципов и норм".
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В миреСербияБелград (город)СШАДональд ТрампДжаред КушнерАлександр ВучичНАТОООНЮгославия
 
 
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