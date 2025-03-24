https://ria.ru/20250324/studenty-2007021070.html

В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа

В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа - РИА Новости, 24.03.2025

В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа

В Белграде студенты и сторонники оппозиции проводят манифестацию против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО в 1999 году, и... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:37:00+03:00

2025-03-24T17:37:00+03:00

2025-03-24T22:45:00+03:00

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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. В Белграде студенты и сторонники оппозиции проводят манифестацию против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО в 1999 году, и их передачи зятю президента США, сообщает корреспондент РИА Новости. Митингующие через соцсети назначили массовую акцию "За Генштаб!" на понедельник — в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО на Югославию. Они выступают против передачи разбомбленных зданий Генерального штаба и Министерства обороны Сербии зятю Дональда Трампа — Джареду Кушнеру для строительства отеля.Около 13:00 (15:00 мск) колонна протестующих собралась у Конституционного суда в центре Белграда. К 15:00 (17:00 мск) манифестанты с флагами, вувузелами и барабанами спустились по перекрытой улице Кнеза Милоша к разрушенным бомбардировками зданиям. Следящие за порядком активисты не пускают демонстрантов на прилегающий газон. Движение по улице Неманьина также остановлено.В марте 2024-го зять Трампа в преддверии годовщины бомбардировок Югославии опубликовал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте бывших Генштаба и Минобороны Сербии. В январе этого года Кушнер заявил, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит там отель, который "повысит престиж Белграда". Как сообщил президент страны Александр Вучич, во время последнего визита в сербскую столицу Дональда Трампа — младшего они обсуждали возможность создания мемориальной комнаты в этом отеле.В свою очередь, исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) еще в прошлом году призвал снова придать комплексу зданий Генштаба и Минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для республики и провести конкурс проектов реконструкции, поскольку это "вопрос самоуважения, этических принципов и норм".

https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html

https://ria.ru/20240328/serbiya-1936298506.html

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Протесты в Белграде против передачи зданий Минобороны Сербии зятю Трампа Студенты и сторонники оппозиции протестуют в центре Белграда против снятия правительством охранного статуса с разрушенных бомбардировками НАТО в 1999-м зданий минобороны и генштаба, передает корреспондент РИА Новости. В январе зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит отель на месте здания бывшего министерства обороны Югославии, по его словам, проект "повышает престиж Белграда". 2025-03-24T17:37 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сербия, белград (город), сша, дональд трамп, джаред кушнер, александр вучич, нато, оон, югославия