В Белграде протестуют против передачи разрушенных НАТО зданий зятю Трампа
В Белграде проходит акция против передачи разбомбленных НАТО зданий зятю Трампа
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. В Белграде студенты и сторонники оппозиции проводят манифестацию против снятия охранного статуса с объектов, разрушенных при бомбардировках НАТО в 1999 году, и их передачи зятю президента США, сообщает корреспондент РИА Новости.
Митингующие через соцсети назначили массовую акцию "За Генштаб!" на понедельник — в 26-ю годовщину начала агрессии НАТО на Югославию. Они выступают против передачи разбомбленных зданий Генерального штаба и Министерства обороны Сербии зятю Дональда Трампа — Джареду Кушнеру для строительства отеля.
Около 13:00 (15:00 мск) колонна протестующих собралась у Конституционного суда в центре Белграда.
Ранее студенты заявляли, что передадут в суд запрос на проверку законности решения правительства от ноября 2024 года об исключении бывших зданий Генштаба и Минобороны из списка объектов культурного наследия. Сообщалась, что они также начали сбор подписей в поддержку своей инициативы.
К 15:00 (17:00 мск) манифестанты с флагами, вувузелами и барабанами спустились по перекрытой улице Кнеза Милоша к разрушенным бомбардировками зданиям. Следящие за порядком активисты не пускают демонстрантов на прилегающий газон. Движение по улице Неманьина также остановлено.
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В марте 2024-го зять Трампа в преддверии годовщины бомбардировок Югославии опубликовал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте бывших Генштаба и Минобороны Сербии. В январе этого года Кушнер заявил, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит там отель, который "повысит престиж Белграда".
Как сообщил президент страны Александр Вучич, во время последнего визита в сербскую столицу Дональда Трампа — младшего они обсуждали возможность создания мемориальной комнаты в этом отеле.
В свою очередь, исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) еще в прошлом году призвал снова придать комплексу зданий Генштаба и Минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для республики и провести конкурс проектов реконструкции, поскольку это "вопрос самоуважения, этических принципов и норм".
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