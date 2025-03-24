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"Венесуэльские" пошлины Трампа могут затронуть Китай и Индию
"Венесуэльские" пошлины Трампа могут затронуть Китай и Индию - РИА Новости, 24.03.2025
"Венесуэльские" пошлины Трампа могут затронуть Китай и Индию
Пошлины США на импорт из стран, которые приобретают венесуэльскую нефть, могут затронуть Индию, Испанию, Китай и Италию, при этом крупнейшим ее покупателем... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:27:00+03:00
2025-03-24T20:27:00+03:00
2025-03-24T20:27:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пошлины США на импорт из стран, которые приобретают венесуэльскую нефть, могут затронуть Индию, Испанию, Китай и Италию, при этом крупнейшим ее покупателем являются сами Штаты, выяснило РИА Новости по данным национальных статслужб. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля вводит 25%-ную пошлину в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Главным покупателем нефти из Венесуэлы в прошлом году были Штаты - их импорт составил 5,6 миллиарда долларов. По данным за декабрь, за исключением Канады и Мексики именно Каракас был главным источником этого топлива для США. Однако в феврале Трамп объявил, что отзовет лицензию американской Chevron на добычу нефти в Венесуэле. Крупными потребителями венесуэльской нефти в Азии в прошлом году были Индия, которая в прошлом году приобрела ее у Каракаса на 1,8 миллиарда долларов, а также Китай с закупками на 726,3 миллиона долларов. Среди стран Евросоюза у Венесуэлы покупали "черное золото" Испания (на 1,3 миллиарда долларов), Италия (171 миллион долларов) и Польша (6 миллионов долларов). Все вышеназванные страны являются крупными поставщиками товаров на американский рынок. Китай в прошлом году экспортировал в США продукции на 438,9 миллиарда долларов, Индия - на 87,4 миллиарда, Италия - на 76,4 миллиарда, Испания - на 21,3 миллиарда, Польша - 13,7 миллиарда.
https://ria.ru/20250324/ssha-2006933065.html
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экономика, сша, венесуэла, индия, дональд трамп, chevron , введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, США, Венесуэла, Индия, Дональд Трамп, Chevron , Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
"Венесуэльские" пошлины Трампа могут затронуть Китай и Индию
Пошлины США на импорт нефти из Венесуэлы затронут Индию, Испанию, Китай и Италию