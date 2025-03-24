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В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/starmer-2006861205.html
В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России
В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России - РИА Новости, 24.03.2025
В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что призыв премьера Великобритании Кира Стармера готовить план... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T08:27:00+03:00
2025-03-24T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
великобритания
кир стармер
леонид ивлев
нато
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что призыв премьера Великобритании Кира Стармера готовить план сдерживания России является проявлением "агрессивной британской сущности" и страхом "остаться у разбитого корыта". Стармер в интервью газете New York Times 23 марта призвал Евросоюз готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. По его словам, отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит киевский режим беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий. "Хоть тушкой, хоть чучелом Стармер пытается влезть в мировую политику, боясь остаться у разбитого корыта, однако агрессивная британская сущность вместо мирных инициатив постоянно приводит его к синтезу аналога новой Антанты и нового Тройственного союза в Европе", - сказал агентству Ивлев. По словам депутата, прикрываясь миротворческой терминологией, создаваемая коалиция фактически уже в настоящее время направлена против России, а новые "миротворцы" на Украине ничем не будут отличаться от нынешних инструкторов и наемников из стран НАТО в бригадах и батальонах ВСУ, которые являются законной целью для армии России. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250322/starmer-2006566686.html
https://ria.ru/20250320/odessa-2006064241.html
https://ria.ru/20250317/evropa-2005351600.html
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украина, россия, великобритания, кир стармер, леонид ивлев, нато, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Леонид Ивлев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В Госдуме прокомментировали призыв Стармера к сдерживанию России

Ивлев объяснил призыв Стармера к сдерживанию РФ агрессивной британской сущностью

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что призыв премьера Великобритании Кира Стармера готовить план сдерживания России является проявлением "агрессивной британской сущности" и страхом "остаться у разбитого корыта".
Стармер в интервью газете New York Times 23 марта призвал Евросоюз готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. По его словам, отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит киевский режим беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Стармер прописал Путину "успокоительное", но выпить его придется самому
22 марта, 08:00
"Хоть тушкой, хоть чучелом Стармер пытается влезть в мировую политику, боясь остаться у разбитого корыта, однако агрессивная британская сущность вместо мирных инициатив постоянно приводит его к синтезу аналога новой Антанты и нового Тройственного союза в Европе", - сказал агентству Ивлев.
По словам депутата, прикрываясь миротворческой терминологией, создаваемая коалиция фактически уже в настоящее время направлена против России, а новые "миротворцы" на Украине ничем не будут отличаться от нынешних инструкторов и наемников из стран НАТО в бригадах и батальонах ВСУ, которые являются законной целью для армии России.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 13 марта передало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Европа вновь мечтает об Одессе
20 марта, 08:00
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Тогда мы умрем все вместе": Европа провоцирует глобальную войну
17 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерЛеонид ИвлевНАТОВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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