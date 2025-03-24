Протестующие попытались блокировать мост в Стамбуле

СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. В Стамбуле участники акции в поддержку арестованного мэр Экрема Имамоглу попытались перекрыть Галатский мост — один из ключевых в городе, передает корреспондент РИА Новости. Так, группа протестующих, среди которых немало студентов, решила не идти на основной митинг на площади Сарачхане, где усилено присутствие полиции. Вместо этого они попытались заблокировать мост.К 21:30 мск силовики выставили кордон с обеих сторон моста, не пропуская манифестантов к центральной части сооружения. Представители СМИ также не могли туда пройти, исключение касалось "иностранных туристов". Это одна из первых попыток демонстрантов расширить масштабы протеста.К 22:30 движение автомобилей по мосту возобновили, митингующие стали расходиться.Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. За это время полиция задержала более 1,1 тысячи участников беспорядков, пострадали 123 стража порядка.
СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. В Стамбуле участники акции в поддержку арестованного мэр Экрема Имамоглу попытались перекрыть Галатский мост — один из ключевых в городе, передает корреспондент РИА Новости.
Так, группа протестующих, среди которых немало студентов, решила не идти на основной митинг на площади Сарачхане, где усилено присутствие полиции. Вместо этого они попытались заблокировать мост.
К 21:30 мск силовики выставили кордон с обеих сторон моста, не пропуская манифестантов к центральной части сооружения. Представители СМИ также не могли туда пройти, исключение касалось "иностранных туристов". Это одна из первых попыток демонстрантов расширить масштабы протеста.
К 22:30 движение автомобилей по мосту возобновили, митингующие стали расходиться.
Дело мэра Стамбула
Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.
Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием. При этом Имамоглу — единственный кандидат на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР), он считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. За это время полиция задержала более 1,1 тысячи участников беспорядков, пострадали 123 стража порядка.
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