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В США резко высказались об Украине после критики Уиткоффа
В США резко высказались об Украине после критики Уиткоффа - РИА Новости, 24.03.2025
В США резко высказались об Украине после критики Уиткоффа
Украина не имеет права влиять на решения США, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:45:00+03:00
2025-03-24T22:45:00+03:00
2025-03-24T22:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украина не имеет права влиять на решения США, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова депутата Рады Александра Мережко о том, что спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по Украине нужно убрать из переговорного процесса."У Украины нет права вето на какие-либо действия США", — написал Риттер.На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным. Позднее Мережко назвал его заявления позорными и призвал убрать его из переговорного процесса.В интервью Уиткофф также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007058470.html
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в мире, сша, украина, киев, стив уиткофф, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
В США резко высказались об Украине после критики Уиткоффа
Риттер: у Украины нет права голоса при решениях США