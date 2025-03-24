https://ria.ru/20250324/ssha-2007071536.html

В США резко высказались об Украине после критики Уиткоффа

В США резко высказались об Украине после критики Уиткоффа - РИА Новости, 24.03.2025

В США резко высказались об Украине после критики Уиткоффа

Украина не имеет права влиять на решения США, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 24.03.2025

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украина не имеет права влиять на решения США, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова депутата Рады Александра Мережко о том, что спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по Украине нужно убрать из переговорного процесса."У Украины нет права вето на какие-либо действия США", — написал Риттер.На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным. Позднее Мережко назвал его заявления позорными и призвал убрать его из переговорного процесса.В интервью Уиткофф также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007058470.html

https://ria.ru/20250324/ssha-2007001458.html

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в мире, сша, украина, киев, стив уиткофф, такер карлсон