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В Госдепе сообщили об успехе в работе над прекращением огня на Украине
В Госдепе сообщили об успехе в работе над прекращением огня на Украине - РИА Новости, 24.03.2025
В Госдепе сообщили об успехе в работе над прекращением огня на Украине
США в настоящее время работают только над достижением режима прекращения огня в конфликте на Украине и никогда раньше не были ближе к успеху, заявила в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:47:00+03:00
2025-03-24T21:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США в настоящее время работают только над достижением режима прекращения огня в конфликте на Украине и никогда раньше не были ближе к успеху, заявила в понедельник официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс."Есть одна вещь, над которой мы работаем, - это прекращение огня. Мне нечего сказать, что будет после прекращения огня… и мы близки к этому. Вот, что поражает - мы никогда еще не были ближе, находясь всего на расстоянии вздоха от прекращения огня", - сказала она журналистам на брифинге.Брюс добавила, что после прекращения огня будут проводиться обсуждения вопроса о длительном мире.
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сша, украина, государственный департамент сша, в мире
США, Украина, Государственный департамент США, В мире
В Госдепе сообщили об успехе в работе над прекращением огня на Украине
Госдеп: США никогда не были так близки к прекращению огня на Украине