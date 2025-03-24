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Группа сенаторов США призвала передать Украине замороженные активы России - РИА Новости, 24.03.2025
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21:40 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ssha-2007064477.html
Группа сенаторов США призвала передать Украине замороженные активы России
Группа сенаторов США призвала передать Украине замороженные активы России - РИА Новости, 24.03.2025
Группа сенаторов США призвала передать Украине замороженные активы России
Группа сенаторов в США призвала власти передать замороженные активы РФ Украине и подтолкнуть союзников сделать то же самое, передаёт агентство Рейтер со ссылкой РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:40:00+03:00
2025-03-24T21:40:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группа сенаторов в США призвала власти передать замороженные активы РФ Украине и подтолкнуть союзников сделать то же самое, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо законодателей. По данным агентства, письмо было направлено госсекретарю США Марко Рубио сенаторами, представляющими и Республиканскую, и Демократическую партии страны. Отмечается, что письмо подписали сенаторы-республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) и сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн. "Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала - и подтолкнула союзников к передаче - более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева", - говорится в сообщении. Как пишет агентство, в своём письме сенаторы спросили, намерена ли администрация Трампа разработать стратегию, чтобы побудить страны ЕС, G7 и других союзников использовать замороженные российские активы в качестве рычага давления, а также поддержит ли администрация Украину в использовании российских замороженных активов для закупки оборудования для обороны. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250313/frantsija-2004689266.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, ричард блюменталь, евросоюз, g7
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Ричард Блюменталь, Евросоюз, G7
Группа сенаторов США призвала передать Украине замороженные активы России

Reuters: группа сенаторов в США призвала передать замороженные активы РФ Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группа сенаторов в США призвала власти передать замороженные активы РФ Украине и подтолкнуть союзников сделать то же самое, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо законодателей.
По данным агентства, письмо было направлено госсекретарю США Марко Рубио сенаторами, представляющими и Республиканскую, и Демократическую партии страны. Отмечается, что письмо подписали сенаторы-республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) и сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.
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"Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала - и подтолкнула союзников к передаче - более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство, в своём письме сенаторы спросили, намерена ли администрация Трампа разработать стратегию, чтобы побудить страны ЕС, G7 и других союзников использовать замороженные российские активы в качестве рычага давления, а также поддержит ли администрация Украину в использовании российских замороженных активов для закупки оборудования для обороны.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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