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Ноэм обвинила Россию в слежке за США в Арктике - РИА Новости, 24.03.2025
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21:34 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ssha-2007064134.html
Ноэм обвинила Россию в слежке за США в Арктике
Ноэм обвинила Россию в слежке за США в Арктике - РИА Новости, 24.03.2025
Ноэм обвинила Россию в слежке за США в Арктике
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на встрече кабинета президента США Дональда Трампа в понедельник заявила, что Россия якобы использует ледоколы... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на встрече кабинета президента США Дональда Трампа в понедельник заявила, что Россия якобы использует ледоколы для слежки за США в Арктике. Ранее источник в судостроительной отрасли РФ рассказал РИА Новости, что США видят Арктику зоной своих интересов и не могут спать спокойно, наблюдая за успехами России по освоению арктического региона, чем обусловлено решение Вашингтона начать большой проект по строительству ледоколов. "Россия использует свои сторожевые корабли и ледоколы в Арктике, чтобы вести наблюдение за нами, и мы собираемся передислоцировать наш флот", - заявил Ноэм. Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты. В прошлом году Счетная палата США по результатам аудита сообщила, что ожидает задержек в строительстве и поставках новых американских ледоколов, самолетов и сторожевых кораблей для Арктического региона на фоне бюджетных и производственных ограничений.
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сша, арктика, россия, дональд трамп, в мире
США, Арктика, Россия, Дональд Трамп, В мире
Ноэм обвинила Россию в слежке за США в Арктике

Ноэм: Россия использует ледоколы для слежки за США в Арктике

© AP Photo / Susan WalshКристи Ноэм
Кристи Ноэм - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кристи Ноэм. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на встрече кабинета президента США Дональда Трампа в понедельник заявила, что Россия якобы использует ледоколы для слежки за США в Арктике.
Ранее источник в судостроительной отрасли РФ рассказал РИА Новости, что США видят Арктику зоной своих интересов и не могут спать спокойно, наблюдая за успехами России по освоению арктического региона, чем обусловлено решение Вашингтона начать большой проект по строительству ледоколов.
"Россия использует свои сторожевые корабли и ледоколы в Арктике, чтобы вести наблюдение за нами, и мы собираемся передислоцировать наш флот", - заявил Ноэм.
Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.
В прошлом году Счетная палата США по результатам аудита сообщила, что ожидает задержек в строительстве и поставках новых американских ледоколов, самолетов и сторожевых кораблей для Арктического региона на фоне бюджетных и производственных ограничений.
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