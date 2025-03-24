https://ria.ru/20250324/ssha-2007064134.html

Ноэм обвинила Россию в слежке за США в Арктике

Ноэм обвинила Россию в слежке за США в Арктике - РИА Новости, 24.03.2025

Ноэм обвинила Россию в слежке за США в Арктике

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на встрече кабинета президента США Дональда Трампа в понедельник заявила, что Россия якобы использует ледоколы... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T21:34:00+03:00

2025-03-24T21:34:00+03:00

2025-03-24T21:34:00+03:00

сша

арктика

россия

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994376316_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21de54425512027c72e9001108de5355.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на встрече кабинета президента США Дональда Трампа в понедельник заявила, что Россия якобы использует ледоколы для слежки за США в Арктике. Ранее источник в судостроительной отрасли РФ рассказал РИА Новости, что США видят Арктику зоной своих интересов и не могут спать спокойно, наблюдая за успехами России по освоению арктического региона, чем обусловлено решение Вашингтона начать большой проект по строительству ледоколов. "Россия использует свои сторожевые корабли и ледоколы в Арктике, чтобы вести наблюдение за нами, и мы собираемся передислоцировать наш флот", - заявил Ноэм. Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты. В прошлом году Счетная палата США по результатам аудита сообщила, что ожидает задержек в строительстве и поставках новых американских ледоколов, самолетов и сторожевых кораблей для Арктического региона на фоне бюджетных и производственных ограничений.

https://ria.ru/20250324/rossija-2007057495.html

сша

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, арктика, россия, дональд трамп, в мире