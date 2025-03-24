Новые пошлины США могут затронуть Россию, пишет WSJ
WSJ: РФ может попасть в число стран, которые затронут пошлины США
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. США готовятся ввести новые пошлины на импорт с 2 апреля, и Россия может попасть в число стран, на которые будут распространены эти меры, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Как отмечает издание, администрация президента США Дональда Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивыми торговыми дисбалансами с США. В их число входят, среди прочих, "страны G20, а также Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Вьетнам и другие страны", сообщил источник, знакомый с планами.
"Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам", — добавляет собеседник издания.
По данным газеты, пошлины будут вводиться не сразу на все страны и сектора, а точечно — так называемый список "грязной пятнадцатки" (dirty 15), сформированный Минфином США, станет основным ориентиром. В то же время окончательные решения остаются гибкими.
Пошлины на конкретные сектора, такие как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены, несмотря на ранее заявленную готовность президента применить их с 2 апреля. Судьба пошлин против Канады и Мексики также остается неопределенной.
По информации источников, команды Белого дома рассматривают возможность немедленного вступления новых мер в силу, используя экстренные полномочия президента в сфере экономики.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США готовятся ввести новые пошлины на большую часть импорта 2 апреля, которые затронут импортные товары на триллионы долларов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.