https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006853616.html

В Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных граждан

В Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных граждан - РИА Новости, 24.03.2025

В Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных граждан

Тела боевиков ВСУ, а также мирных жителей остаются под завалами в освобожденной Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:08:00+03:00

2025-03-24T06:08:00+03:00

2025-03-24T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

дмитрий медведев

владимир путин

общество

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СУДЖА (Курская обл.), 24 мар - РИА Новости. Тела боевиков ВСУ, а также мирных жителей остаются под завалами в освобожденной Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Бритва". Корреспондент РИА Новости, находясь в Судже, убедился, что на развалинах и в некоторых домах лежат тела украинских боевиков, на улицах в некоторых районах явно чувствуется трупный запах. "Запах трупный присутствует, но тут не понятно, мирные где. Нужна работа кинологов, которые работают. Подтягивать сюда силы, чтобы с собаками работали здесь, разбирать завалы", - рассказал "Бритва". По словам одного из мирных жителей города, в ряде домов и под завалами остаются тела мирных жителей, в том числе пожилых людей. На данный момент большая часть жителей Суджи эвакуирована, улицы города пусты. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

суджа

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, суджа, курская область, дмитрий медведев, владимир путин, общество