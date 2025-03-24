В Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных граждан
Боец с позывным Бритва: под завалами в Судже остаются тела боевиков ВСУ
Суджа в Курской области. Архивное фото
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СУДЖА (Курская обл.), 24 мар - РИА Новости. Тела боевиков ВСУ, а также мирных жителей остаются под завалами в освобожденной Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Бритва".
Корреспондент РИА Новости, находясь в Судже, убедился, что на развалинах и в некоторых домах лежат тела украинских боевиков, на улицах в некоторых районах явно чувствуется трупный запах.
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"Запах трупный присутствует, но тут не понятно, мирные где. Нужна работа кинологов, которые работают. Подтягивать сюда силы, чтобы с собаками работали здесь, разбирать завалы", - рассказал "Бритва".
По словам одного из мирных жителей города, в ряде домов и под завалами остаются тела мирных жителей, в том числе пожилых людей. На данный момент большая часть жителей Суджи эвакуирована, улицы города пусты.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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