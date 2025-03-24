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В Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных граждан - РИА Новости, 24.03.2025
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06:08 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006853616.html
В Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных граждан
В Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных граждан - РИА Новости, 24.03.2025
В Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных граждан
Тела боевиков ВСУ, а также мирных жителей остаются под завалами в освобожденной Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:08:00+03:00
2025-03-24T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курская область
дмитрий медведев
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общество
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СУДЖА (Курская обл.), 24 мар - РИА Новости. Тела боевиков ВСУ, а также мирных жителей остаются под завалами в освобожденной Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Бритва". Корреспондент РИА Новости, находясь в Судже, убедился, что на развалинах и в некоторых домах лежат тела украинских боевиков, на улицах в некоторых районах явно чувствуется трупный запах. "Запах трупный присутствует, но тут не понятно, мирные где. Нужна работа кинологов, которые работают. Подтягивать сюда силы, чтобы с собаками работали здесь, разбирать завалы", - рассказал "Бритва". По словам одного из мирных жителей города, в ряде домов и под завалами остаются тела мирных жителей, в том числе пожилых людей. На данный момент большая часть жителей Суджи эвакуирована, улицы города пусты. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html
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россия, суджа, курская область, дмитрий медведев, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Общество
В Курской области под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных граждан

Боец с позывным Бритва: под завалами в Судже остаются тела боевиков ВСУ

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиСуджа в Курской области
Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Суджа в Курской области. Архивное фото
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СУДЖА (Курская обл.), 24 мар - РИА Новости. Тела боевиков ВСУ, а также мирных жителей остаются под завалами в освобожденной Судже Курской области, рассказал РИА Новости боец отряда "Т" Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Бритва".
Корреспондент РИА Новости, находясь в Судже, убедился, что на развалинах и в некоторых домах лежат тела украинских боевиков, на улицах в некоторых районах явно чувствуется трупный запах.
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"Запах трупный присутствует, но тут не понятно, мирные где. Нужна работа кинологов, которые работают. Подтягивать сюда силы, чтобы с собаками работали здесь, разбирать завалы", - рассказал "Бритва".
По словам одного из мирных жителей города, в ряде домов и под завалами остаются тела мирных жителей, в том числе пожилых людей. На данный момент большая часть жителей Суджи эвакуирована, улицы города пусты.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурская областьДмитрий МедведевВладимир ПутинОбщество
 
 
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