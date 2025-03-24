Удар "Града" сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Минобороны: удар РСЗО Град сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении
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ЛУГАНСК, 24 мар — РИА Новости. Удар РСЗО "Град" по танкам и живой силе сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника, тем самым сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
Артиллеристы развернули боевую машину и произвели залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 километров по целям.
"Сегодня утром совершался накат противника на позиции наших ребят. Была получена команда на выполнение огневой задачи, боевой расчет нашей батареи получил задачу отработать по противнику. Удачно выполнили боевую задачу и ушли. Работали по технике противника, были обнаружены два танка", — привело министерство слова старшего офицера батареи, старшего лейтенанта Виталия Яковлева.
Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
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