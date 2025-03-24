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Удар "Града" сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 24.03.2025 (обновлено: 11:14 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006849856.html
Удар "Града" сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Удар "Града" сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 24.03.2025
Удар "Града" сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Удар РСЗО "Град" по танкам и живой силе сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:05:00+03:00
2025-03-24T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
красноармейск
донбасс
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ЛУГАНСК, 24 мар — РИА Новости. Удар РСЗО "Град" по танкам и живой силе сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника, тем самым сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.Артиллеристы развернули боевую машину и произвели залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 километров по целям."Сегодня утром совершался накат противника на позиции наших ребят. Была получена команда на выполнение огневой задачи, боевой расчет нашей батареи получил задачу отработать по противнику. Удачно выполнили боевую задачу и ушли. Работали по технике противника, были обнаружены два танка", — привело министерство слова старшего офицера батареи, старшего лейтенанта Виталия Яковлева.Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006618474.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красноармейск, Донбасс
Удар "Града" сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Минобороны: удар РСЗО Град сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении

© Минобороны РоссииУдар РСЗО "Град" по танкам и живой силе ВСУ на Красноармейском направлении
Удар РСЗО Град по танкам и живой силе ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Минобороны России
Удар РСЗО "Град" по танкам и живой силе ВСУ на Красноармейском направлении
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ЛУГАНСК, 24 мар — РИА Новости. Удар РСЗО "Град" по танкам и живой силе сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника, тем самым сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
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Артиллеристы развернули боевую машину и произвели залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 километров по целям.
"Сегодня утром совершался накат противника на позиции наших ребят. Была получена команда на выполнение огневой задачи, боевой расчет нашей батареи получил задачу отработать по противнику. Удачно выполнили боевую задачу и ушли. Работали по технике противника, были обнаружены два танка", — привело министерство слова старшего офицера батареи, старшего лейтенанта Виталия Яковлева.
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Красноармейск (в 2016 году переименован киевскими властями в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКрасноармейскДонбасс
 
 
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