https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006838859.html

В подполье сообщили об ударе в направлении завода "Мотор Сич"

В подполье сообщили об ударе в направлении завода "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.03.2025

В подполье сообщили об ударе в направлении завода "Мотор Сич"

Удар нанесен в направлении завода "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T01:09:00+03:00

2025-03-24T01:09:00+03:00

2025-03-24T01:13:00+03:00

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен в направлении завода "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Запорожье, третья добралась до места назначения. Говорят "Мотор Сич" или где-то впритык рядом", - рассказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, мотор сич, вооруженные силы украины, сергей лебедев, запорожье