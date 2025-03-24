https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006838859.html
В подполье сообщили об ударе в направлении завода "Мотор Сич"
В подполье сообщили об ударе в направлении завода "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.03.2025
В подполье сообщили об ударе в направлении завода "Мотор Сич"
Удар нанесен в направлении завода "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:09:00+03:00
2025-03-24T01:09:00+03:00
2025-03-24T01:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен в направлении завода "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Запорожье, третья добралась до места назначения. Говорят "Мотор Сич" или где-то впритык рядом", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В подполье сообщили об ударе в направлении завода "Мотор Сич"
Лебедев сообщил об ударе в направлении завода Мотор Сич в Запорожье