https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837185.html
Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Кировограде
Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Кировограде - РИА Новости, 24.03.2025
Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Кировограде
Удар с последующей детонацией на месте нанесен в направлении аэродрома в Кировограде, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:38:00+03:00
2025-03-24T00:38:00+03:00
2025-03-24T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар с последующей детонацией на месте нанесен в направлении аэродрома в Кировограде, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Кировоград прилет. Пишут, что в направлении аэродрома. Дополняют, что с детонацией, значит прилетело по адресу правильно", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, В мире, Украина
Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Кировограде
Лебедев сообщил об ударе у аэродрома в Кировограде с последующей детонацией