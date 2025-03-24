https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837185.html

Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Кировограде

Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Кировограде - РИА Новости, 24.03.2025

Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Кировограде

Удар с последующей детонацией на месте нанесен в направлении аэродрома в Кировограде, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:38:00+03:00

2025-03-24T00:38:00+03:00

2025-03-24T00:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар с последующей детонацией на месте нанесен в направлении аэродрома в Кировограде, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Кировоград прилет. Пишут, что в направлении аэродрома. Дополняют, что с детонацией, значит прилетело по адресу правильно", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

сергей лебедев, в мире, украина