https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837000.html

В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани

В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 24.03.2025

В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани

Удар нанесен по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025

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специальная военная операция на украине

умань

черкасская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Умань, прилетело. Говорят, рядом с городом, в стойбище бандеровцев. Скорые поехали, пока восемь насчитали", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

умань

черкасская область

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Дарья Буймова

умань, черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире