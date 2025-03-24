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В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:33 24.03.2025 (обновлено: 00:36 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837000.html
В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 24.03.2025
В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
Удар нанесен по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025
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специальная военная операция на украине
умань
черкасская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Умань, прилетело. Говорят, рядом с городом, в стойбище бандеровцев. Скорые поехали, пока восемь насчитали", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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умань, черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Умань, Черкасская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани

Лебедев сообщил об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Умань, прилетело. Говорят, рядом с городом, в стойбище бандеровцев. Скорые поехали, пока восемь насчитали", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУманьЧеркасская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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