https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837000.html
В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани - РИА Новости, 24.03.2025
В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
Удар нанесен по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:33:00+03:00
2025-03-24T00:33:00+03:00
2025-03-24T00:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
умань
черкасская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Умань, прилетело. Говорят, рядом с городом, в стойбище бандеровцев. Скорые поехали, пока восемь насчитали", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умань, черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Умань, Черкасская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
В подполье сообщили об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани
Лебедев сообщил об ударе по месту дислокации ВСУ в Умани Черкасской области