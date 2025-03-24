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В Краснодарском крае завели дело после нападения собак на подростков
В Краснодарском крае завели дело после нападения собак на подростков - РИА Новости, 24.03.2025
В Краснодарском крае завели дело после нападения собак на подростков
Следователи завели уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на трех подростков в Усть-Лабинске на Кубани, сообщили в СУСКР по региону. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:28:00+03:00
2025-03-24T10:28:00+03:00
2025-03-24T10:28:00+03:00
происшествия
усть-лабинск
энгельс
усть-лабинский район
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КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на трех подростков в Усть-Лабинске на Кубани, сообщили в СУСКР по региону. Ранее краевая прокуратура сообщила, что днем 22 марта трое подростков, которым 12, 13 и 18 лет, отправились на контрольный осмотр трассы для мотокросса на улице Энгельса в Усть-Лабинске. Там юноши увидели собачью стаю. Несколько собак набросились на подростков и начали кусать. В итоге, подростков госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы, угрозы жизни нет, уточнили в надзорном ведомстве региона. Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку 23 марта. "По данному факту Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СУСКР.
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
усть-лабинск
энгельс
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происшествия, усть-лабинск, энгельс, усть-лабинский район
Происшествия, Усть-Лабинск, Энгельс, Усть-Лабинский район
В Краснодарском крае завели дело после нападения собак на подростков
В Краснодарском крае СК завел дело после нападения стаи собак на подростков