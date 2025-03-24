https://ria.ru/20250324/sobaki-2006886354.html

В Краснодарском крае завели дело после нападения собак на подростков

В Краснодарском крае завели дело после нападения собак на подростков - РИА Новости, 24.03.2025

В Краснодарском крае завели дело после нападения собак на подростков

Следователи завели уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на трех подростков в Усть-Лабинске на Кубани, сообщили в СУСКР по региону. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:28:00+03:00

2025-03-24T10:28:00+03:00

2025-03-24T10:28:00+03:00

происшествия

усть-лабинск

энгельс

усть-лабинский район

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КРАСНОДАР, 24 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на трех подростков в Усть-Лабинске на Кубани, сообщили в СУСКР по региону. Ранее краевая прокуратура сообщила, что днем 22 марта трое подростков, которым 12, 13 и 18 лет, отправились на контрольный осмотр трассы для мотокросса на улице Энгельса в Усть-Лабинске. Там юноши увидели собачью стаю. Несколько собак набросились на подростков и начали кусать. В итоге, подростков госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы, угрозы жизни нет, уточнили в надзорном ведомстве региона. Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку 23 марта. "По данному факту Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СУСКР.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

усть-лабинск

энгельс

усть-лабинский район

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происшествия, усть-лабинск, энгельс, усть-лабинский район