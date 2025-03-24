Слуцкий назвал атаку ВСУ на НПС "Кропоткинская" провокацией
Слуцкий: атака ВСУ на станцию КТК в Краснодарском крае является провокацией
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае является провокацией, доказывающей, что Зеленскому верить нельзя, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.
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"Мир Зеленскому не нужен. Атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" - провокация, направленная на срыв режима частичного энергоперемирия. Зеленскому верить нельзя, еще раз доказано! Пока идут переговоры в Эр-Рияде, главарь украинского режима то на страницах прессы обвиняет Трампа в "подлой дипломатии", то пытается заложить мину под мирный процесс", - написал Слуцкий.
Он добавил, что Киев дважды нарушил договоренности об отказе наносить удары по энергетической инфраструктуре, "достигнутые на уровне Путина-Трампа и Трампа-Зеленского".
По словам Слуцкого, 19 марта буквально через несколько часов после принятого решения тремя БПЛА самолетного типа атаковал расположенный в станице Кавказская Краснодарского края объект КТК, обеспечивающий перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
Россия свое слово держит, "но слову укрофюрера грош цена", добавил Слуцкий. Он отметил, что важно, чтобы и другие стороны, участвующие в урегулировании украинского конфликта, понимали, с кем имеют дело.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.