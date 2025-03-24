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Слуцкий назвал атаку ВСУ на НПС "Кропоткинская" провокацией - РИА Новости, 24.03.2025
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20:17 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/slutskij-2007055918.html
Слуцкий назвал атаку ВСУ на НПС "Кропоткинская" провокацией
Слуцкий назвал атаку ВСУ на НПС "Кропоткинская" провокацией - РИА Новости, 24.03.2025
Слуцкий назвал атаку ВСУ на НПС "Кропоткинская" провокацией
Атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае является провокацией, доказывающей, что Зеленскому верить... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:17:00+03:00
2025-03-24T20:17:00+03:00
россия
краснодарский край
киев
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае является провокацией, доказывающей, что Зеленскому верить нельзя, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская. "Мир Зеленскому не нужен. Атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" - провокация, направленная на срыв режима частичного энергоперемирия. Зеленскому верить нельзя, еще раз доказано! Пока идут переговоры в Эр-Рияде, главарь украинского режима то на страницах прессы обвиняет Трампа в "подлой дипломатии", то пытается заложить мину под мирный процесс", - написал Слуцкий.Он добавил, что Киев дважды нарушил договоренности об отказе наносить удары по энергетической инфраструктуре, "достигнутые на уровне Путина-Трампа и Трампа-Зеленского". По словам Слуцкого, 19 марта буквально через несколько часов после принятого решения тремя БПЛА самолетного типа атаковал расположенный в станице Кавказская Краснодарского края объект КТК, обеспечивающий перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. Россия свое слово держит, "но слову укрофюрера грош цена", добавил Слуцкий. Он отметил, что важно, чтобы и другие стороны, участвующие в урегулировании украинского конфликта, понимали, с кем имеют дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева. Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250218/ataka-2000087297.html
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россия, краснодарский край, киев, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума рф, лдпр
Россия, Краснодарский край, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий назвал атаку ВСУ на НПС "Кропоткинская" провокацией

Слуцкий: атака ВСУ на станцию КТК в Краснодарском крае является провокацией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае является провокацией, доказывающей, что Зеленскому верить нельзя, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Эксперт оценил последствия атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"
18 февраля, 15:59
"Мир Зеленскому не нужен. Атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" - провокация, направленная на срыв режима частичного энергоперемирия. Зеленскому верить нельзя, еще раз доказано! Пока идут переговоры в Эр-Рияде, главарь украинского режима то на страницах прессы обвиняет Трампа в "подлой дипломатии", то пытается заложить мину под мирный процесс", - написал Слуцкий.
Он добавил, что Киев дважды нарушил договоренности об отказе наносить удары по энергетической инфраструктуре, "достигнутые на уровне Путина-Трампа и Трампа-Зеленского".
По словам Слуцкого, 19 марта буквально через несколько часов после принятого решения тремя БПЛА самолетного типа атаковал расположенный в станице Кавказская Краснодарского края объект КТК, обеспечивающий перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
Россия свое слово держит, "но слову укрофюрера грош цена", добавил Слуцкий. Он отметил, что важно, чтобы и другие стороны, участвующие в урегулировании украинского конфликта, понимали, с кем имеют дело.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Минобороны прокомментировали атаку украинских беспилотников на Кубани
19 марта, 12:45
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта заявил, что ВС РФ в настоящее время воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, приказ Путина действует, несмотря на очевидные нарушения Киева.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ВСУ попытались атаковать объекты энергетики в Крыму и Белгородской области
Вчера, 17:02
 
РоссияКраснодарский крайКиевЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФЛДПР
 
 
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