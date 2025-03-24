https://ria.ru/20250324/slivy-2007049348.html

В Краснодаре зацвели сливы "писсарди"

В Краснодаре зацвели сливы "писсарди" - РИА Новости, 24.03.2025

В Краснодаре зацвели сливы "писсарди"

Сливы "писсарди" зацвели в Краснодаре, деревья с розовыми цветами можно увидеть вдоль трамвайных линий и в парке "Краснодар", передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:37:00+03:00

2025-03-24T19:37:00+03:00

2025-03-24T19:37:00+03:00

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КРАСНОДАР, 24 мар — РИА Новости. Сливы "писсарди" зацвели в Краснодаре, деревья с розовыми цветами можно увидеть вдоль трамвайных линий и в парке "Краснодар", передаёт корреспондент РИА Новости. Цветение деревьев можно наблюдать вдоль трамвайных линий на улице Ставропольской. Как ранее отмечала главный специалист отдела технического надзора МКУ "Центр озеленения и экологии" Мариет Цикуниб, cливу "писсарди" часто ошибочно называют вишней. Цветение растения происходит с конца марта до середины апреля. Цветущую сливу можно увидеть и в парке Галицкого.

https://ria.ru/20250324/sad-2007035871.html

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Станислав Ванд

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Цветение сливы в Краснодаре В Краснодаре сейчас ничем не хуже, чем в Японии во время цветения сакуры. Разница только в том, что в столице Кубани это не вишни, а сливы. Как передает корреспондент РИА Новости, увидеть эту красоту можно в парке Галицкого и вдоль трамвайной линии неподалеку. 2025-03-24T19:37 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

краснодар, общество