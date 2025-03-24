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В Краснодаре зацвели сливы "писсарди" - РИА Новости, 24.03.2025
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Хорошие новости
 
19:37 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/slivy-2007049348.html
В Краснодаре зацвели сливы "писсарди"
В Краснодаре зацвели сливы "писсарди" - РИА Новости, 24.03.2025
В Краснодаре зацвели сливы "писсарди"
Сливы "писсарди" зацвели в Краснодаре, деревья с розовыми цветами можно увидеть вдоль трамвайных линий и в парке "Краснодар", передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:37:00+03:00
2025-03-24T19:37:00+03:00
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КРАСНОДАР, 24 мар — РИА Новости. Сливы "писсарди" зацвели в Краснодаре, деревья с розовыми цветами можно увидеть вдоль трамвайных линий и в парке "Краснодар", передаёт корреспондент РИА Новости. Цветение деревьев можно наблюдать вдоль трамвайных линий на улице Ставропольской. Как ранее отмечала главный специалист отдела технического надзора МКУ "Центр озеленения и экологии" Мариет Цикуниб, cливу "писсарди" часто ошибочно называют вишней. Цветение растения происходит с конца марта до середины апреля. Цветущую сливу можно увидеть и в парке Галицкого.
https://ria.ru/20250324/sad-2007035871.html
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Цветение сливы в Краснодаре
В Краснодаре сейчас ничем не хуже, чем в Японии во время цветения сакуры. Разница только в том, что в столице Кубани это не вишни, а сливы. Как передает корреспондент РИА Новости, увидеть эту красоту можно в парке Галицкого и вдоль трамвайной линии неподалеку.
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краснодар, общество
Хорошие новости, Краснодар, Общество
В Краснодаре зацвели сливы "писсарди"

Розовые цветы распустились на сливах писсарди в Краснодаре

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КРАСНОДАР, 24 мар — РИА Новости. Сливы "писсарди" зацвели в Краснодаре, деревья с розовыми цветами можно увидеть вдоль трамвайных линий и в парке "Краснодар", передаёт корреспондент РИА Новости.
Цветение деревьев можно наблюдать вдоль трамвайных линий на улице Ставропольской.
Как ранее отмечала главный специалист отдела технического надзора МКУ "Центр озеленения и экологии" Мариет Цикуниб, cливу "писсарди" часто ошибочно называют вишней. Цветение растения происходит с конца марта до середины апреля.
Цветущую сливу можно увидеть и в парке Галицкого.
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