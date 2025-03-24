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В Ростове-на-Дону загорелся склад по приемке металлолома

В Ростове-на-Дону загорелся склад по приемке металлолома - РИА Новости, 24.03.2025

В Ростове-на-Дону загорелся склад по приемке металлолома

Склад по приемке металлолома загорелся в Ростове-на-Дону на 400 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 24.03.2025

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар - РИА Новости. Склад по приемке металлолома загорелся в Ростове-на-Дону на 400 "квадратах", сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. По его словам, в 20.28 поступило сообщение о загорании склада по приемке металлолома на улице Курская, 4 в Ростове-на-Дону. "По оперативным данным, площадь пожара 400 квадратных метров", - сказал он. На место выехали 11 единиц техники, 41 человек личного состава.

https://ria.ru/20250222/pozhar-2000963865.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область