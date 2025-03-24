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СК возбудил дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже - РИА Новости, 24.03.2025
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16:15 24.03.2025 (обновлено: 17:05 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/sk-2006992497.html
СК возбудил дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже
СК возбудил дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже - РИА Новости, 24.03.2025
СК возбудил дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:15:00+03:00
2025-03-24T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
суджа
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По факту повреждения объекта культурного наследия в Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 ("Террористический акт"), частью 1 статьи 243 ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры") УК России", — говорится в заявлении.По полученным данным, украинские боевики целенаправленно обстреляли Свято-Троицкий храм в Судже не позднее марта этого года. В результате здание оказалось повреждено и частично разрушено. Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению, добавили в СК России.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке фронта ВСУ потеряли более 69 тысяч единиц личного состава и 400 танков.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006621265.html
https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html
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Свято-Троицкий храм XIX века в Судже после обстрела ВСУ
Свято-Троицкий храм XIX века в Судже после обстрела ВСУ
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происшествия, россия, суджа, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Суджа, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже

СК РФ возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По факту повреждения объекта культурного наследия в Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 ("Террористический акт"), частью 1 статьи 243 ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры") УК России", — говорится в заявлении.
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По полученным данным, украинские боевики целенаправленно обстреляли Свято-Троицкий храм в Судже не позднее марта этого года. В результате здание оказалось повреждено и частично разрушено.
Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению, добавили в СК России.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Всего за время боевых действий на этом участке фронта ВСУ потеряли более 69 тысяч единиц личного состава и 400 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСуджаКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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