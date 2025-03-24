https://ria.ru/20250324/sk-2006992497.html

СК возбудил дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже

СК возбудил дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже - РИА Новости, 24.03.2025

СК возбудил дело после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:15:00+03:00

2025-03-24T16:15:00+03:00

2025-03-24T17:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По факту повреждения объекта культурного наследия в Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 ("Террористический акт"), частью 1 статьи 243 ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры") УК России", — говорится в заявлении.По полученным данным, украинские боевики целенаправленно обстреляли Свято-Троицкий храм в Судже не позднее марта этого года. В результате здание оказалось повреждено и частично разрушено. Следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению, добавили в СК России.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке фронта ВСУ потеряли более 69 тысяч единиц личного состава и 400 танков.

https://ria.ru/20250322/vsu-2006621265.html

https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html

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Свято-Троицкий храм XIX века в Судже после обстрела ВСУ Свято-Троицкий храм XIX века в Судже после обстрела ВСУ 2025-03-24T16:15 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, суджа, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины