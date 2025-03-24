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Эйдельман* обжалует штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 24.03.2025
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17:16 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/shtraf-2007012537.html
Эйдельман* обжалует штраф за дискредитацию российской армии
Эйдельман* обжалует штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 24.03.2025
Эйдельман* обжалует штраф за дискредитацию российской армии
Жалоба историка Тамары Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) на штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии поступила в Московский... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:16:00+03:00
2025-03-24T17:16:00+03:00
россия
тамара эйдельман
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жалоба историка Тамары Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) на штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии поступила в Московский городской суд, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрирована жалоба по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - сказано в картотеке. Дата судебного заседания не назначена. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из этого списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Как сообщали в столичной прокуратуре, в отношении Эйдельман* возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на этот же период.* признана в РФ иноагентом
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россия, тамара эйдельман, московский городской суд, происшествия
Россия, Тамара Эйдельман, Московский городской суд, Происшествия
Эйдельман* обжалует штраф за дискредитацию российской армии

Жалоба историка Эйдельман на штраф за дискредитацию армии поступила в Мосгорсуд

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жалоба историка Тамары Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) на штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии поступила в Московский городской суд, сообщается в картотеке инстанции.
"Зарегистрирована жалоба по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - сказано в картотеке.
Дата судебного заседания не назначена.
Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из этого списка, но суд ей отказал.
В отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Как сообщали в столичной прокуратуре, в отношении Эйдельман* возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на этот же период.
* признана в РФ иноагентом
Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В суд поступила жалоба Поперечного* на штраф за дискредитацию армии
13 марта, 02:59
 
РоссияТамара ЭйдельманМосковский городской судПроисшествия
 
 
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