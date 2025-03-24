https://ria.ru/20250324/shtraf-2007012537.html

Эйдельман* обжалует штраф за дискредитацию российской армии

Эйдельман* обжалует штраф за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 24.03.2025

Эйдельман* обжалует штраф за дискредитацию российской армии

Жалоба историка Тамары Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) на штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии поступила в Московский... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:16:00+03:00

2025-03-24T17:16:00+03:00

2025-03-24T17:16:00+03:00

россия

тамара эйдельман

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жалоба историка Тамары Эйдельман* (признана в РФ иноагентом) на штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии поступила в Московский городской суд, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрирована жалоба по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - сказано в картотеке. Дата судебного заседания не назначена. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из этого списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Как сообщали в столичной прокуратуре, в отношении Эйдельман* возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на этот же период.* признана в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250313/shtraf-2004649907.html

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россия, тамара эйдельман, московский городской суд, происшествия