https://ria.ru/20250324/serbiya-2006855453.html

Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве

Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве - РИА Новости, 24.03.2025

Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве

Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве, заявил РИА Новости вице-премьер страны Александр Вулин. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:38:00+03:00

2025-03-24T06:38:00+03:00

2025-03-24T09:36:00+03:00

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александр вучич

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве, заявил РИА Новости вице-премьер страны Александр Вулин."Президент (Сербии) приезжает, это несомненно, он возглавит делегацию. Кого еще пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно. Будет также почетный караул (около 75 военнослужащих. — Прим. ред.) гвардии Сербии. Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас", — отметил он.В субботу министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович сообщил, что сербские военные будут маршировать вместе с российскими на параде Победы в Москве.Седьмого марта сербский лидер Александр Вучич в беседе с президентом Владимиром Путиным рассказал о планах приехать на празднование 9 мая 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и посетить парад Победы.

https://ria.ru/20250223/serbiya-2001127905.html

https://ria.ru/20250317/parad-2005556922.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, москва, александр вулин, александр вучич, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин