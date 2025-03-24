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Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:38 24.03.2025 (обновлено: 09:36 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006855453.html
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве - РИА Новости, 24.03.2025
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве, заявил РИА Новости вице-премьер страны Александр Вулин. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:38:00+03:00
2025-03-24T09:36:00+03:00
в мире
сербия
москва
александр вулин
александр вучич
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве, заявил РИА Новости вице-премьер страны Александр Вулин."Президент (Сербии) приезжает, это несомненно, он возглавит делегацию. Кого еще пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно. Будет также почетный караул (около 75 военнослужащих. — Прим. ред.) гвардии Сербии. Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас", — отметил он.В субботу министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович сообщил, что сербские военные будут маршировать вместе с российскими на параде Победы в Москве.Седьмого марта сербский лидер Александр Вучич в беседе с президентом Владимиром Путиным рассказал о планах приехать на празднование 9 мая 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и посетить парад Победы.
https://ria.ru/20250223/serbiya-2001127905.html
https://ria.ru/20250317/parad-2005556922.html
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в мире, сербия, москва, александр вулин, александр вучич, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин
В мире, Сербия, Москва, Александр Вулин, Александр Вучич, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин
Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде в Москве

Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве

© AP Photo / Darko VojinovicСолдаты почетного караула Сербии
Солдаты почетного караула Сербии - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Солдаты почетного караула Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Почетный караул гвардии Сербии примет участие в параде 9 мая в Москве, заявил РИА Новости вице-премьер страны Александр Вулин.
"Президент (Сербии) приезжает, это несомненно, он возглавит делегацию. Кого еще пригласят, я пока не знаю, но если меня позовут, то, конечно, приеду. Это точно. Будет также почетный караул (около 75 военнослужащих. — Прим. ред.) гвардии Сербии. Мы были на правильной стороне истории тогда, почему бы не быть и сейчас", — отметил он.
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В субботу министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович сообщил, что сербские военные будут маршировать вместе с российскими на параде Победы в Москве.
Седьмого марта сербский лидер Александр Вучич в беседе с президентом Владимиром Путиным рассказал о планах приехать на празднование 9 мая 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и посетить парад Победы.
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