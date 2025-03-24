Рейтинг@Mail.ru
Вулин назвал причину протестов в Белграде - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 24.03.2025 (обновлено: 03:23 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006846170.html
Вулин назвал причину протестов в Белграде
Вулин назвал причину протестов в Белграде - РИА Новости, 24.03.2025
Вулин назвал причину протестов в Белграде
Протестов в Белграде не было бы, если бы Сербия ввела санкции против России и признала самопровозглашенное Косово, но Сербия этого не сделает, заявил РИА... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T03:20:00+03:00
2025-03-24T03:23:00+03:00
в мире
россия
босния и герцеговина
сербия
александр вулин
милорад додик
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005325447_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a95405430dd73f3708e916dec15579c.jpg
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Протестов в Белграде не было бы, если бы Сербия ввела санкции против России и признала самопровозглашенное Косово, но Сербия этого не сделает, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Если бы мы ввели санкции в отношении России, признали независимость Косово и отказались от поддержки Республики Сербской БиГ, никаких протестов бы не было. Но мы этого не сделаем, какой бы ни была цена", - заявил Вулин РИА Новости. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250323/vuchich-2006765231.html
https://ria.ru/20250322/vulin-2006622346.html
россия
босния и герцеговина
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005325447_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_3cc472faf47564c066bd42a0c4f58b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, босния и герцеговина, сербия, александр вулин, милорад додик, владимир путин, оон, беспорядки в белграде, белград (город)
В мире, Россия, Босния и Герцеговина, Сербия, Александр Вулин, Милорад Додик, Владимир Путин, ООН, Беспорядки в Белграде, Белград (город)
Вулин назвал причину протестов в Белграде

Вулин: протестов не было бы, если бы Сербия ввела санкции и признала Косово

© AP Photo / Armin DurgutАкция протеста оппозиции в Белграде, Сербия
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Протестов в Белграде не было бы, если бы Сербия ввела санкции против России и признала самопровозглашенное Косово, но Сербия этого не сделает, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Если бы мы ввели санкции в отношении России, признали независимость Косово и отказались от поддержки Республики Сербской БиГ, никаких протестов бы не было. Но мы этого не сделаем, какой бы ни была цена", - заявил Вулин РИА Новости.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России
Вчера, 12:53
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Вулин рассказал, сколько денег USAID перевело в Сербию с начала 2025 года
22 марта, 06:08
 
В миреРоссияБосния и ГерцеговинаСербияАлександр ВулинМилорад ДодикВладимир ПутинООНБеспорядки в БелградеБелград (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала