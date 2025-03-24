В Сербии назвали протесты "цветной" революцией
Вулин назвал протесты в Сербии попыткой совершить цветную революцию
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Протесты в Сербии - это попытка совершить "цветную" революцию, она организована западными разведслужбами, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
В частности, он отметил, что Запад проводит обучающие семинары для участников протестов, есть также вмешательство западных посольств, в первую очередь, стран-членов Евросоюза.
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"Шесть человек находятся в бегах от правоохранительных органов нашего государства, они находятся в Хорватии. Они были в хорватском Дубровнике на семинаре, темой которого была наша "цветная революция", - рассказал он.
Кроме того, происходят встречи по посольствам. "Ректор Белградского университета (Владан Джокич – ред.) посещает по порядку посольства стран ЕС, а потом ездил и в Брюссель. То же самое относится и к многочисленным лидерам студентов. Но не надо ставить знак "равно" между подавляющим большинством этих людей, которые борются за свои идеалы и убеждения, и тех, кто ими "руководит". Они – не одно и тоже", - признал он.
К вмешательству Запада Вулин отнес и заявления высокопоставленных лиц ЕС, которые открыто поддерживают протестующих.
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"Так что есть сильная политическая поддержка всему этому на всех уровнях. И, конечно, разведслужбы, которые работают на ежедневном уровне", - отметил вице-премьер Сербии.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.