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В Сербии назвали протесты "цветной" революцией - РИА Новости, 24.03.2025
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04:37 24.03.2025 (обновлено: 04:47 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/serbija-2006848866.html
В Сербии назвали протесты "цветной" революцией
В Сербии назвали протесты "цветной" революцией - РИА Новости, 24.03.2025
В Сербии назвали протесты "цветной" революцией
Протесты в Сербии - это попытка совершить "цветную" революцию, она организована западными разведслужбами, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T04:37:00+03:00
2025-03-24T04:47:00+03:00
в мире
сербия
александр вулин
беспорядки в белграде
хорватия
дубровник
белградский университет
евросоюз
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Протесты в Сербии - это попытка совершить "цветную" революцию, она организована западными разведслужбами, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Люди, которые стоят за попытками "цветной" революции в Сербии – это не те же, кто протестует "на земле". Абсолютно ясно, что "цветная" революция в Сербии организована и профинансирована западными спецслужбами", - заявил Вулин.В частности, он отметил, что Запад проводит обучающие семинары для участников протестов, есть также вмешательство западных посольств, в первую очередь, стран-членов Евросоюза."Шесть человек находятся в бегах от правоохранительных органов нашего государства, они находятся в Хорватии. Они были в хорватском Дубровнике на семинаре, темой которого была наша "цветная революция", - рассказал он.Кроме того, происходят встречи по посольствам. "Ректор Белградского университета (Владан Джокич – ред.) посещает по порядку посольства стран ЕС, а потом ездил и в Брюссель. То же самое относится и к многочисленным лидерам студентов. Но не надо ставить знак "равно" между подавляющим большинством этих людей, которые борются за свои идеалы и убеждения, и тех, кто ими "руководит". Они – не одно и тоже", - признал он.К вмешательству Запада Вулин отнес и заявления высокопоставленных лиц ЕС, которые открыто поддерживают протестующих."Так что есть сильная политическая поддержка всему этому на всех уровнях. И, конечно, разведслужбы, которые работают на ежедневном уровне", - отметил вице-премьер Сербии.Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
https://ria.ru/20250323/serbiya-2006738991.html
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в мире, сербия, александр вулин, беспорядки в белграде, хорватия, дубровник, белградский университет, евросоюз
В мире, Сербия, Александр Вулин, Беспорядки в Белграде, Хорватия, Дубровник, Белградский университет, Евросоюз
В Сербии назвали протесты "цветной" революцией

Вулин назвал протесты в Сербии попыткой совершить цветную революцию

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Протесты в Сербии - это попытка совершить "цветную" революцию, она организована западными разведслужбами, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Люди, которые стоят за попытками "цветной" революции в Сербии – это не те же, кто протестует "на земле". Абсолютно ясно, что "цветная" революция в Сербии организована и профинансирована западными спецслужбами", - заявил Вулин.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Среди протестующих в Сербии никто не выступает за диалог, заявил Вулин
23 марта, 06:07
В частности, он отметил, что Запад проводит обучающие семинары для участников протестов, есть также вмешательство западных посольств, в первую очередь, стран-членов Евросоюза.
«
"Шесть человек находятся в бегах от правоохранительных органов нашего государства, они находятся в Хорватии. Они были в хорватском Дубровнике на семинаре, темой которого была наша "цветная революция", - рассказал он.
Кроме того, происходят встречи по посольствам. "Ректор Белградского университета (Владан Джокич – ред.) посещает по порядку посольства стран ЕС, а потом ездил и в Брюссель. То же самое относится и к многочисленным лидерам студентов. Но не надо ставить знак "равно" между подавляющим большинством этих людей, которые борются за свои идеалы и убеждения, и тех, кто ими "руководит". Они – не одно и тоже", - признал он.
К вмешательству Запада Вулин отнес и заявления высокопоставленных лиц ЕС, которые открыто поддерживают протестующих.
«
"Так что есть сильная политическая поддержка всему этому на всех уровнях. И, конечно, разведслужбы, которые работают на ежедневном уровне", - отметил вице-премьер Сербии.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Структура протестов в Сербии направлена на уничтожение страны, заявил Вулин
23 марта, 07:09
 
В миреСербияАлександр ВулинБеспорядки в БелградеХорватияДубровникБелградский университетЕвросоюз
 
 
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