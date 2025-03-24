https://ria.ru/20250324/serbija-2006848866.html

В Сербии назвали протесты "цветной" революцией

В Сербии назвали протесты "цветной" революцией - РИА Новости, 24.03.2025

В Сербии назвали протесты "цветной" революцией

Протесты в Сербии - это попытка совершить "цветную" революцию, она организована западными разведслужбами, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T04:37:00+03:00

2025-03-24T04:37:00+03:00

2025-03-24T04:47:00+03:00

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Протесты в Сербии - это попытка совершить "цветную" революцию, она организована западными разведслужбами, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Люди, которые стоят за попытками "цветной" революции в Сербии – это не те же, кто протестует "на земле". Абсолютно ясно, что "цветная" революция в Сербии организована и профинансирована западными спецслужбами", - заявил Вулин.В частности, он отметил, что Запад проводит обучающие семинары для участников протестов, есть также вмешательство западных посольств, в первую очередь, стран-членов Евросоюза."Шесть человек находятся в бегах от правоохранительных органов нашего государства, они находятся в Хорватии. Они были в хорватском Дубровнике на семинаре, темой которого была наша "цветная революция", - рассказал он.Кроме того, происходят встречи по посольствам. "Ректор Белградского университета (Владан Джокич – ред.) посещает по порядку посольства стран ЕС, а потом ездил и в Брюссель. То же самое относится и к многочисленным лидерам студентов. Но не надо ставить знак "равно" между подавляющим большинством этих людей, которые борются за свои идеалы и убеждения, и тех, кто ими "руководит". Они – не одно и тоже", - признал он.К вмешательству Запада Вулин отнес и заявления высокопоставленных лиц ЕС, которые открыто поддерживают протестующих."Так что есть сильная политическая поддержка всему этому на всех уровнях. И, конечно, разведслужбы, которые работают на ежедневном уровне", - отметил вице-премьер Сербии.Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.

https://ria.ru/20250323/serbiya-2006738991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, александр вулин, беспорядки в белграде, хорватия, дубровник, белградский университет, евросоюз