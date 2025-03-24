https://ria.ru/20250324/sboy-2006977617.html

В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов

В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 24.03.2025

В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов

Роскомнадзор фиксирует проблемы с доступностью к некоторым интернет-сервисам, которые используют зарубежные серверы, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:24:00+03:00

2025-03-24T15:24:00+03:00

2025-03-24T15:49:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует проблемы с доступностью к некоторым интернет-сервисам, которые используют зарубежные серверы, сообщили РИА Новости в ведомстве."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", — сказали там.РКН порекомендовал отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, россияне жаловались в том числе на приложение Сбербанка. На 13:35 мск поступило более 900 жалоб. При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, мобильное приложение банка уже заработало.О предыдущем массовом сбое в интернете Роскомнадзор сообщал 20 марта. Тогда причиной также стало использование иностранных северов.

https://ria.ru/20250324/sberbank-2006938572.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, происшествия