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В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 24.03.2025
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15:24 24.03.2025 (обновлено: 15:49 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/sboy-2006977617.html
В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов
В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 24.03.2025
В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов
Роскомнадзор фиксирует проблемы с доступностью к некоторым интернет-сервисам, которые используют зарубежные серверы, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:24:00+03:00
2025-03-24T15:49:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
технологии
происшествия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует проблемы с доступностью к некоторым интернет-сервисам, которые используют зарубежные серверы, сообщили РИА Новости в ведомстве."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", — сказали там.РКН порекомендовал отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, россияне жаловались в том числе на приложение Сбербанка. На 13:35 мск поступило более 900 жалоб. При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, мобильное приложение банка уже заработало.О предыдущем массовом сбое в интернете Роскомнадзор сообщал 20 марта. Тогда причиной также стало использование иностранных северов.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Технологии, Происшествия
В Рунете произошел новый сбой в работе интернет-сервисов

Роскомнадзор фиксирует проблемы в доступности ряда интернет-сервисов

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует проблемы с доступностью к некоторым интернет-сервисам, которые используют зарубежные серверы, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", — сказали там.
РКН порекомендовал отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.
Согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, россияне жаловались в том числе на приложение Сбербанка. На 13:35 мск поступило более 900 жалоб. При этом, как выяснил корреспондент РИА Новости, мобильное приложение банка уже заработало.
О предыдущем массовом сбое в интернете Роскомнадзор сообщал 20 марта. Тогда причиной также стало использование иностранных северов.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоТехнологииПроисшествия
 
 
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